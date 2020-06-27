IMF Başkanı: 1 trilyon dolarlık kaynak yetmeyebilir

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, corona virüsü salgınının neden olduğu küresel ekonomik krize karşı 1 trilyon dolarlık toplam kaynaklarının yetmeyebileceği ancak henüz o noktada olmadıklarını söyledi.

Reuters yayınında konuşan Georgieva, ekonomik toparlanmanın virüse tıbbi bir çözüm bulunmadığı ve salgının devam ettiği koşullarda başlamak zorunda olduğunu belirtti ve üye ülkelerin gerekli olması durumunda IMF’ye desteği artırmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Georgieva, kredi kapasitelerinin dörtte üçünün kullanıma hazır olduğunu belirtti.

72 ÜLKEYE KREDİ VE HİBE

IMF, önceki gün yayımladığı Küresel Ekonomik Görünüm raporunda küresel ekonomide 2020 için küçülme beklentisini yüzde 3’ten yüzde 4,9’a çekmişti. Kurum, salgının başta beklenenden daha derin bir krize neden olduğunu, birçok belirsizlik olduğunu vurgulamıştı.

Sadece 7 haftada 72 üye ülkeye kredi ve hibe sağladıklarını, 100 milyar dolarlık acil finansman dağıtmakta olduklarını belirten Georgieva, salgın döneminde en iyisi için dua ettiklerini ancak en kötü duruma karşı hazırlık yaptıklarını dile getirdi.

IMF son olarak Mısır’a 12 ay vadeli 5,2 milyar dolarlık kredi verilmesini onaylamıştı.

2018 yılında Arjantin ile imzalanan 57 milyar dolarlık kurtarma paketini yenilemek için müzakereye açık olduklarını belirten IMF Başkanı, özel kreditörlerle yaptığı borçların yeniden yapılandırılması müzakereleri konusunda da Arjantin’e teknik destek sağladıklarını belirtti.