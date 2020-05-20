İncefikir: Kırmızı et sorunu süt üretimiyle çözülür

Hayvancılık sektörünün lokomotif ürünü olan sütün insan sağlığı için de çok önemli olduğuna değinen Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, süt üreticisinin yaşadığı sıkıntılardan dolayı 21 Mayıs Dünya Süt Günü'nün buruk kutladığını söyledi.

ANA VARSA DANA VARDIR

İncefikir, normalde 1,5 olması gereken süt yem paritesinin yem fiyatlarına gelen yüzde 18 civarındaki zamdan sonra paritenin 1’e gerilediğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

* TÜİK’in 2019 verilerine göre 17.8 milyon büyükbaş, 48.4 milyon küçükbaş hayvanımız var. Büyükbaş hayvancılığın ayakta kalabilmesi, kırmızı et üretiminde sıkıntı yaşanmaması, ancak sütün istikrarlı, yeterli ve güvenceli bir pazara sahip olmasıyla mümkündür.

* Ana varsa dana vardır. Üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için çiğ süt/yem paritesinin en az 1.5 olmasını sağlayacak tedbirlerin alınması gerekmektedir.

21 MAYIS DÜNYA SÜT GÜNÜ Sütün faydalarını anlatmak, süt içme alışkanlığının kazandırılması ve süt tüketiminin artırılması amacıyla, Uluslararası Sütçülük Federasyonu'nun 1956 yılında aldığı kararla her yıl 21 Mayıs günü Dünya Süt Günü olarak kutlanıyor.

KİŞİ BAŞI YILDA 146 LİTRE SÜT TÜKETİYORUZ

* Türkiye'de kişi başı yıllık ortalama süt tüketimi 146 litre. Bu oranın 23 litrelik kısmının içme sütü, geri kalanının ise süt ürünleri.

* Süt tüketimi AB ülkelerinde 342,5 litre, ABD'de ise kişi başına ortalama yıllık 292 litredir. Tüketimle orantılı olarak üretimimizi de artırmalıyız.

* 10 kuruş olan çiğ süt destekleme priminin 1 Ocak 2019 tarihindeki rakama yani 25 kuruşa çıkarılmalı. Aksi durumda yem fiyatlarındaki artışı karşılayamayan üretici damızlık hayvanlarını hızla kesime göndermek zorunda kalacaktır.