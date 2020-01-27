İşçi ablası başkandan işçilere yüzde 27 zam!

Bilecik Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Moripek, 2020-2022 yılı arasında işçilere verilecek olan zam oranının belirlenmesi için masaya oturdular.

İlçe ve sendika başkanı arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi'nde işçilere ilk bir yıl için yüzde 27 zam yapılması kararlaştırıldı.

“ZENGİN DEĞİLİZ, İŞÇİNİN DE KIYMETİNİ BİLİRİM”

Pazaryeri İlçe Belediyesi'nde 2 yıllık toplu iş sözleşmesi sevinci yaşandı. Pazaryeri Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen Toplu İş Sözleşmesi İmza Törenine; Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Belediye-İş Sendikası Eskişehir İl Şube Başkanı Ahmet Recep Moripek ve belediye personeli katıldı.

İmzalanan sözleşmeye göre işçilerin aylık ücretlerine ilk bir yıllık süre için yüzde 27, ikinci yıl için memur maaş zammı ve enflasyon farkı yevmiyelerine ve tüm sosyal haklarına yansıtılmak üzere anlaşmaya varıldı.

Törende konuşan belediye başkanı Zekiye Tekin, “Çok zengin bir belediye değiliz ama sizlerin de kıymetini bilirim. O yüzden sendika ile gayet güzel bir şekilde orta yolda buluştuk. Birbirimizin kıymetini bilerek çalışacağız. Herkes işini düzgün yaparsa hiçbir problem yaşamayız. İmzaladığımız sözleşme hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

BAŞKAN TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYDU

Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Recep Moripek de “Bu sözleşmede belediye başkanımız taşın altına elini koydu, koşulları yapılabilecek maksimum seviyeye getirdi. Güzel bir sözleşme yaptık, koşulların düzeldiği konusunda huzurluyum. Bu sebepten ötürü belediye başkanıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

BASAMAKLARI TEKER TEKER ÇIKTI

Bilecik'in 11 bin nüfuslu Pazaryeri'nde ilçe başkanlığı yapan Zekiye Tekin, başkanlık için basamakları adeta teker teker çıktı.

2004 yılında Pazaryeri ilçe belediyesinde sekreter olarak göreve başlayan Zekiye Tekin, başkanlık özel kalem müdürlüğüne kadar yükselmiş ancak daha sonra yeri değiştirilmişti.

Yerinin değiştirilmesine kızan başkan Tekin, 31 Mart yerel seçimleri öncesi istifa ederek bağımsız belediye başkan adayı olmuş ve 1596 oy alarak başkanlığa seçilmişti.

Belediyede çalışanların sorunlarını en iyi anlayanlardan birisi olan başkan Tekin, belediye çalışanları tarafından ‘işçi ablası başkan' olarak ifade ediliyor.

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