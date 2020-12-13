İşsizin kumbarasını açıp patrona verdiler

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulu'nda işsizlik sigortası fonundaki paraların işverenlere aktarıldığına ilişkin yoğun eleştirilerle karşılaştı.

Konuya açıklık getirmek istediğini belirten Selçuk şöyle konuştu: “Fon yüzde 2 işveren, yüzde 1 devlet, yüzde 1 de işçi paylarından oluşuyor. Yani yüzde 50, yüzde 25, yüzde 25 katkıları var fonun oluşmasında. Diyorlar ki, ‘İşsizlik Fonu'ndan siz, işverene veriyorsunuz.' Ama bakıyoruz, yüzde 25 veren işçiye biz yüzde 66 kaynak aktarıyoruz. Devlet yüzde 25'inin yüzde 17'sini yine işçiye veriyor. İşverenin payı da o yüzde 24'ü de yine işverene gidiyor. Dolayısıyla kaynağın nereye gittiğine baktığımız zaman da yüzde 50-25-25'ten yüzde 27-66-8 olarak dağılan bir rakamımız var. Dolayısıyla kaynaklarımızın birçoğu işverene gidiyor aslında.”

İŞVEREN FİNANSE EDİLDİ

Bakan Selçuk'un bu sözlerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den eleştiri geldi. Özel, “İşçinin kumbarasındaki paradan işvereni finanse ediyorsunuz” dedi. CHP'li Özel, Bakan'a kumbara örneğiyle yanıt verdi. Özel, “Şöyle düşünmenizi isteriz Sayın Bakan, bunu sembolize edecek olursak: Çocuğun kumbarasına herkes para atıyor. Ama bu çocuk, örneğin, karnesi için sizden harçlık beklediğinde, ‘Getir kumbarayı' der, onu açar, içinden, ‘Al, senin harçlığın bu' derseniz çocuk isyan eder. Burada yaptığınız iş, işçinin kumbarasından işvereni finanse etmektir, bizim itiraz ettiğimiz nokta budur” dedi.

BU, UTANILACAK BİR TABLO

Bakan Selçuk'un ülkedeki ihtiyaç sahiplerine kaynak aktardıkları, istihdamı arttırdıkları, işsizliği azalttıklarına yönelik mesajlarına da yanıt veren Özel, şu eleştiride bulundu: “Sizin iftihar ettiğiniz tablo, bize göre utanılacak bir tablo. Hükûmetinizin 425 milyon TL vergi borcunu sildiğiniz Cengiz İnşaat, 3'üncü uçağını almış. Jetin değeri 370 milyon TL. Samsun'da vatandaş ölmüş, avucunun içinde ‘iş, aş' yazıyor. Sayın Bakan, sizin iftihar ettiğiniz bu tabloda, emekçiler intihar ediyor.”