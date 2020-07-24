İşsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşı ödemeleri hangi gün yapılacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ödemesi ile ilgili açıklamada bulundu. İşte işsizlik maaşı ödeme günleri…

İŞSİZLİK MAAŞI ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik maaşı ödemelerinin 27 Temmuz Pazartesi günü itibariyle hesaplara geçeceğini açıkladı.

Bakan Selçuk’un açıklaması şu şekilde;

“5 Ağustos’ta yapılması gereken temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz’dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.”

İŞSİZLİK MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ NELER?

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz’da, 4-6 olanlara 28 Temmuz’da, 8 olanlara 29 Temmuz’da ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı.