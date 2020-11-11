İstanbul’da su zammı teklifi geri çekildi

Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen İSKİ Genel Kurulu'nda 2021 yılı bütçesi 7 milyar 959 milyon 457 bin TL olarak belirlendi. Bütçenin 604 milyon 957 bin lirası borçla denkleştirildi. 2021 yılı için öngörülen zamlı tarifeye ilişkin Tarife ile Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan ortak rapor gündemde oylanacak maddeler arasında yer aldı.

AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu komisyonların ortak raporunda, dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu küresel salgından dolayı insanların en temel ihtiyacı olan suya erişimine engel olmamak ve aynı zamanda Temmuz 2020'de de zam yapılmış olması dikkate alınarak su bedeli ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeline yüzde 25 oranında zam öngören İSKİ teklifinin, Mayıs 2021'deki genel kurulda görüşülmek üzere “müdürlüğüne” iade edilmesi uygun bulundu.

Rapora CHP'li üyeler muhalefet şerhi düştü. Oylama öncesinde Tarife Komisyonu, raporun Mayıs ayında daha ayrıntılı şekilde görüşülmek üzere “komisyona” geri çekilmesini talep etti. CHP grubu da bu hali ile rapordaki muhalefet şerhini geri çektiğini açıkladı. Zam teklifinin Mayıs ayında görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

“BÜTÇEDE ÇELİŞKİ OLUŞTU”

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, İSKİ'nin bütçesinin en önemli kalemi olan su tarifesinin Mayıs ayında yapılacak bir sonraki genel kurula bırakılmasının bugün onaylanan bütçe açısından çelişki doğurduğuna dikkat çekerek “Bir sonraki genel kurulun Aralık ayında yapılarak bu çelişkinin giderilmesini umuyoruz” dedi.

YÜZDE 80'İ BİRİNCİ KADEMEYİ KULLANIYOR

Hazırlanan tarifede İstanbulluların yüzde 80'inin dahil olduğu 0-15 metreküpe kadar olan birinci kademe konut kullanımlarda 4.50 TL olan birim fiyatının 5.63 TL'ye çıkması, 16 metreküp ve üzeri ikinci kademe kullanımlarda 6.76 TL olan birim fiyatının 8.45 TL'ye çıkarılması planlanıyordu.

İSKİ GENEL MÜDÜRÜ'NDEN ZAM AÇIKLAMASI

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu bütçeyi meclise sunduğu sırada yaptığı konuşmada 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İstanbul'da su fiyatları için istenen yüzde 25 oranındaki zam önerisi ile ilgili açıklama yaptı.

Mermutlu, hiç zam yapılmazsa İSKİ'nin 2021 yılında 1 milyar 851 milyon 920 bin 613 TL zarar edeceğini, zamlı tarife ile 604 milyon 957 bin lira açık vereceğini söyledi. Mermutlu, yüzde 25 zam ile birlikte yüzde 11.76 enflasyon zammı yapılırsa kurumun 128 milyon 257 bin 654 lira kara geçilebileceğini kaydetti.

“HER GENEL KURUDA FİYAT DÜZENLEMESİ TALEP ETMEK İSTEMİYORUZ”

Mermutlu mevcut tabloyu şöyle özetledi:

* Biz her genel kurulda fiyat düzenlemesi talebi ile gelmek istemiyoruz. Bundan son derece rahatsızız. Bürokratlar olarak tabloyu önünüze koyacağız karar verici sizsiniz. Su kullanımlarını faturaya döktük. Vatandaş, 2018 aralık ayında 5 metreküpe kadar su kullanıyorsa 31.26 TL fatura ödüyordu. Bu rakam 2019 mayıs ayında 20 TL'ye indi. 2020 Temmuzunda 18 TL'ye indirildi.

* 2020 Kasımında da hala 18 TL. Temmuzda zam yapıldığının söylenmesine rağmen bakım bedeli kaldırıldığı için rakam değişmedi. 10 metreküplük kullanımda 2018'de 57.31 TL olan su faturası, 2019 mayısında 36 lira düştü ve 36 lira olarak devam etti.

* Ortalamasını aldığımızda 2018 Aralık ile 2020 Kasım arasında yüzde 42'lik indirim yapmışız. Arada fiyatlar yerinde durmadı her şeye zam geldi… Ocak 2021'de biz ne istiyoruz? Ocak 2021'de birinci kademede birim fiyatını 5.63 TL, ikinci kademe birim fiyatını 8.45 TL olarak talep ediyoruz. Bakım bedelini almıyoruz, insani kullanım hakkı devam ediyor. TÜFE uygulamasını da tekrar talep ediyoruz.

6 MADDE SIRALADI

Mermutlu, su fiyatı ayarlama taleplerinin gerekçelerini 6 maddede şöyle sıraladı:

* İstanbul'un altyapı yatırım ihtiyacı nüfus artışına paralel olarak halen devam ediyor. Her yıl ortalama 70 bin yeni abone geliyor. Eskiyen ve ömrünü yitirmiş ekipman ve tesislerin bakım –onarım ve yenilenme ihtiyacı var. Artan elektrik ve personel giderleri. Dövize bağlı olarak artan ithal ekipman ve kimyasal madde giderleri.

* Yurt dışından gelen pompalar ve elektrik aksamı dışarıdan geliyor. Melen sisteminde baraj henüz tamamlanıp bize teslim edilmedi. Ama daha çok yararlanabilmek için ilave konulacak pompalarla kışın kaçak suyu yakalamayı planlıyoruz. Bunun bize maliyeti 80-90 milyon TL. 2018 aralık ayından itibaren, su birim fiyatlarının sürekli azalması da yüzde 59 girdi oluşturdu.

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