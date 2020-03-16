‘İthal plastikten virüs bulaşma riski var’

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından cevaplandırılması istemiyle TBMM'ye verdiği iki soru önergesinde plastik ithalatıyla Türkiye'ye koronavirüs girişi olabileceğini belirtti.

Bakan, “Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm bakanlıklara yaptıkları çalışmalar için teşekkür ederiz. Ancak kriz yönetiminde hiçbir açık kalmamalı. Ana muhalefet partisi olarak o açıkları kapatmak için elimizdeki yasal araçlarla bakanlıkları uyarma gereği duyuyoruz” dedi.