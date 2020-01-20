Katar, tankı Türk ordusundan daha ucuza alacak

Özkoç, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada Altay Tankı ihalesine üç firmanın katıldığını ve BMC firmasının kazandığını hatırlatarak ‘'Bu ihalede 18 ay içinde bu tamamlanacak ve ilk tank teslim edilecekti. 9 Kasım 2018 tarihinde sözleşme imzalandı. 18 ay içinde tankı teslim etmeleri gerekiyordu. 4 ay zaman kala Savunma Sanayi Komisyon Başkanı Prof. İsmail Demir biz bu süreyi dondurduk diyor. Dünyanın hiçbir yerinde bir ihale yapılıp dört ay kala bu süreyi dondurduk denemez. Niçin dondurdunuz? Tankın motorunu bulamıyorlar'' dedi.

ALIM GARANTİSİ VERDİK

Katar ordusu bizzat üretimin içindeyken Türk ordusunun sürecin dışında tutulduğunu ifade eden Özkoç, “Katar'ı yüzde 49.9 oranında var ediyorlar ama temsili olarak Türk ordusunun da orada bulunması aklınıza gelmedi mi? Türk ordusu alım garantisi veriyor. Aynı tankı Türk ordusu yüzde 12.5 kârla alacak. Katar ordusu da 100 tank siparişi verdi ama Katar ortak olduğu için yüzde 49.9 ucuza tank alacak. Çıkarılan yasada ‘Herhangi bir Hazine arazisi bir kişiye 49 yıllığına tahsis edildiğinde, o kişi yatırım yapıp 5 yıl boyunca istihdam sağlarsa, arazi talep ettiğinde bedelsiz olarak verilir' deniyor. Yani Türkiye'deki Hazine arazileri istenen kişiye tahsis edilebilecek. BMC de, üç köyü içinde barındıran 2 milyon metrekarelik araziyi bedelsiz olarak alabilecek'' diye konuştu.