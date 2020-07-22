Kıdem tazminatında yeni düzenleme şimdilik rafa kalktı: Savaş baltaları hazır tutulacak

Kıdem tazminatının tamamlayıcı emeklilik adı altında yok edilmesini önlemek için ülke genelinde eylem düzenleyerek iktidara, “Kıdemime dokunma” uyarısı yapan Türk-İş yönetimi, teşkilata yazı gönderip kıdeme yönelik yeni bir düzenleme getirilme ihtimaline karşı hazır olunmasını istedi. Mücadelenin olumlu sonuç verdiği ve kıdem düzenlemesinin şimdilik gündemden kalktığı belirtilen yazıda, “Mücadele sürecinde tarafınıza gönderilen broşür, el ilanı ve bez afişleri gerekli olması durumunda tekrar kullanılabilmeleri amacıyla uygun yer ve koşullarda muhafaza etmenizi rica ederiz” denildi.

‘ŞİMDİLİK' VURGUSU

Türk-İş Genel Sekreteri Ramazan Ağar ile Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar'ın imzasını taşıyan ve konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanlarına hitaben yazılan kıdem yazısı, sendikaların genel başkanlarının yanı sıra, Türk-İş bölge temsilcileri ile il temsilcilerine de bilgi için gönderildi. Kıdemle ilgili gelebilecek yeni düzenleme ihtimaline karşı sendikaların eylemlere her an hazırlıklı olmaları istenen yazıda, şöyle denildi:

“Konfederasyonumuzun olası kıdem tazminatı düzenlemesine karşı sürdürdüğü faaliyet ve verdiği mücadele olumlu sonuçlanmış olup, konu şimdilik gündemden kalkmış görünmektedir. Bu süreçte sendikalarımızın verdiği mücadeleye teşekkür ederiz. Mücadele sürecinde tarafınıza gönderilen broşür, el ilanı ve bez afişleri gerekli olması durumunda tekrar kullanılabilmeleri amacıyla uygun yer ve koşullarda muhafaza etmenizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.”

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da sendikacı ve işçilere bir yazı gönderip, “Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi adı altında kıdem tazminatı konusunda getirilmek istenilen düzenleme karşısında, konfederasyonumuzun sosyal medya ve diğer platformlarda gerçekleştirdiği çalışmalara verdiğiniz destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyor, dayanışmamızın her daim devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

YENİ ÇALIŞMALARA KARŞI GÖZ DAĞI MI?

İktidarın kıdem tazminatı yerine ‘tamamlayıcı emeklilik' olarak adlandırılan yeni bir sistem getirip işçilerin kıdem hakkının bir anlamda emeklilik sonrasına kadar ötelenmesini öngören düzenlemesi tüm işçi sendikalarının yanı sıra işveren sendikaları tarafından da olumlu karşılanmamıştı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sarayda topladığı sosyal taraflara, kıdem konusunda aralarında anlaşmaları önerisinde bulunmuştu. Sosyal taraflar arasında anlaşmanın sağlanamaması üzerine tamamlayıcı emeklilik gündemden düşmüştü. Ancak Türk-İş yönetiminin, gündemden düşmesine rağmen kıdem konusunda teşkilatı eylem için bir anlamda hazırda bekletmesi, bu konuda kapalı kapılar ardından farklı çalışmaların yürütülme ihtimaline karşı iktidara göz dağı niteliği taşıdığı belirtiliyor.