Kıdemi mezarda ödeyecekler

İşçi sendikaları, hükümetin tartışmaya açtığı yeni kıdem tazminatı sistemi üzerinde çalıştı, ortaya şu sonuç çıktı: En az 30-40 yıl çalışan bir işçi kıdem tazminatının yüzde 25'ini 60 yaşında, geri kalan yüzde 75'ini mezarda alacak! Üstelik işçinin iş güvencesi kalmayacak, fonda biriken kıdem enflasyon karşısında kuşa dönecek.

MEZAR İÇİN 2 FORMÜL

Mevcut sistemde işten atılan ya da emekliye ayrılan işçiye, her bir yıllık çalışmasına karşılık bir maaş tutarında kıdem tazminatı ödeniyor. Yani her bir yıla 1 ay (30 gün) kıdem parası veriliyor.

Bu da aylık bazda hesaplandığında brüt maaşın yüzde 8.33'üne (245 lira 15 kuruş) karşılık geliyor. Örneğin asgari ücretle çalışan bir işçi 1 yıllık çalışma süresi dolduğunda 2 bin 943 liralık brüt ücreti kadar kıdem tazminatı almaya hak kazanıyor.

Hükümetin ‘kıdem tazminatı fonu' yerine ‘Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES)' diyerek işçi ve işveren temsilcilerine açıkladığı model ise biri zorunlu, diğeri isteğe bağlı iki ayrı yapıdan oluşuyor.

İŞÇİNİN GÜVENCESİ BİTER

Hükümetten gelen teklifi uzmanlar eşliğinde değerlendiren işçi sendikaları, TES diyerek yumuşatılmaya çalışılan kıdem tazminatı fonu hakkında şu sonuca vardılar:

1 Bu sistemde işçinin 75 yaşına kadar toplu para almasına imkan yok.

2 İşçi 60 yaşına kadar hak ettiği kıdemin ancak yüzde 25'ini alabilir.

3 İşçinin iş güvencesi biter. İşveren toplu kıdem ödemekten kurtulacağı için istediği zaman işçiyi kapının önüne koyabilir.

4 İşsizlik Sigortası Fonunun getirisi çok düşük, enflasyon karşısında sürekli eriyor. Kıdem fonu da aynı şekilde eriyip yok olur, işçiye para kalmaz.

5 Sendikalı işçilerin toplu sözleşmeyle ilave kıdem tazminatı alma hakkı yok olur.