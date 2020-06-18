Kırklareli’nde tarım arazilerini dolu vurdu, sigortasız çiftçi yardım bekliyor

Kırklareli'nde 15-16 Haziran tarihlerinde yoğun yağmur ve dolu yağışı meydana geldi. Kırklareli merkez başta olmak üzere 9 köy ve 1 beldeyi etkisi altına alan yağış sonucunda tarım arazilerinde zarar ortaya çıktı.

Kırklareli merkeze bağlı Kızılcıkdere, Deveçatağı, Gündoğan, Üsküpdere, Bayramdere, Kavakdere, Karıncak, Çayırlı köyleri ile Babaeski ilçesine bağlı Erikleryurdu köyü ve Üsküp beldesinde yaklaşık 50 bin dekar tarım arazisindeki buğday ve ayçiçeği gibi ürünler zarar gördü.

SİGORTA YAPTIRAMAYAN ÇİFTÇİ DERTLİ

Yoğun yağış sırasında ortaya çıkan fırtına nedeniyle evlerin çatılarında hasar meydana gelirken; ağaçların da yıkılması dikkat çekti. Tarım arazilerinde ağır maddi zararlar oluşurken; köylerdeki 16 küçükbaş hayvanının kayıp, 2 küçükbaş hayvanın ise ölü bulunduğu açıklandı.

Tarım arazileri zarar gören çiftçiler ise corona virüsü salgını nedeniyle sigorta yaptıramadıkları arazilerindeki zararın karşılanmasını bekliyor.

CHP KIRKLARELİ İL ÖRGÜTÜ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Bölgede ortaya çıkan zararın ardından CHP Kırklareli İl Başkanı Alaaddin Güncer ve CHP'li İl Genel Meclisi Üyeleri de köylerde ziyaretler gerçekleştirmeye başladı. Çayırlı köyünü ziyaret eden CHP'li heyet, zarar gören tarım arazilerini incelerken; çiftçilerden de bilgi aldı.

“50 BİN DEKAR ARAZİ OLUMSUZ ETKİLENDİ”

CHP Kırklareli İl Başkanı Alaaddin Güncer, incelemelerinin ardından zarar gören tarım arazileriyle ilgili yaptığı açıklamada; “Yaklaşık 50 bin dekar araziyi olumsuz etkileyen yağışla birlikte ağırlıklı olarak buğday, ayçiçek, mısır mahsulleriyle birlikte bölgemizde hardaliye üretimi yapan bağcılarımızın ekili alanları zarar görmüş durumda. Yaz mevsimin ilerlemiş olması, Trakya iklim şartları ve yağışların halen sürmesi nedeni ile zarar görmüş arazilere tekrar ekim dikim yapılması mümkün değil! Bizzat tarım alanlarımızda yaptığımız incelemelerde de bir kez daha gördük ki hasar sanılandan çok daha fazla” ifadelerini kullandı.

“ZARARIN TELAFİ EDİLMESİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Zarar gören tarım arazilerinin bir kısmının sigortalı olmasına rağmen 2020'de sigorta yaptırma döneminin corona virüsü salgını nedeniyle aksaması sonucu büyük bir kısmının sigortasız olduğuna dikkat çeken Güncer; “Bu nedenle zarar gören köy ve beldelerimizdeki çiftçi borçları silinmeli veya faizsiz bir şekilde ertelenerek önümüzdeki yıllara yayılmalı. Ayrıca, önümüzdeki yıl çiftçilerimize tohum ve gübre hibesi yapılarak destekleri artırılmalı, bu tip tarımsal afetlerin gerektirdiği tüm tedbirler ivedilikle alınmalıdır” dedi.

CHP’Lİ VEKİL TBMM'DE GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Bölgedeki tarım arazilerinin yoğun yağmur ve dolu yağışından zarar görmesinin ardından CHP Kırklareli Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Vecdi Gündoğdu da çiftçilerin zararlarının karşılanmasını ve Kırklareli'nin afet bölgesi ilan edilmesini talep etmişti.

Gündoğdu, konuyu TBMM Genel Kurulu'na da taşırken; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye seslenerek; “Kırklareli'mizin, çiftçimizin, üreticilerimizin yaşadığı doğal afet sonrası zararların en kısa sürede tespit edilmesi ve zor durumda kalan çiftçimizin zararlarının en kısa sürede karşılanması ve Kırklareli'nin afet bölgesi ilan edilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuşmuştu.