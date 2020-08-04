Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

Corona virüsü sebebiyle işyerlerinin işçi çıkartması yasaklanmış ve işverenlere kısa çalışma başvurusu yapma imkanı sağlanmıştı. Daha önce temmuz ayında biteceği açıklanan kısa çalışma ödeneğinin, bir ay daha uzatılmasına karar verildi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Kısa çalışma ödeneğinin 1 ay daha uzatılmasıyla ilgili Resmi Gazete’de yayımlanan kararda ise şu ifadeler yer aldı:

* 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23’üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2’nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay uzatılmıştır.