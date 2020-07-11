Koç haftada bir gün uzaktan çalışmaya geçiyor

Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol, “Pandemi Öncesi ve Sonrası: Koç Topluluğu'nda Çalışma Hayatı”nı anlattı.

Moderatörlüğünü Koç Holding Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü Oya Ünlü Kızıl'ın üstlendiği söyleşide Koç çalışanlarının sorularını yanıtlayan Özgür Burak Akkol, “Koç Topluluğu'nda görev yapan 100 bin çalışma arkadaşımızın yüzde 72'si, 1980 ve sonrası doğumlu. Yaş ortalamamız 34. Dolayısıyla çok genç bir topluluğuz” diyerek söze başladı.

Akkol, “Çevik dönüşüm (Agile) ve rotasyon gibi hali hazırda gündemimizde olan uygulamaların yanı sıra şirketler arası ofislerin ortak kullanımı, hiyerarşinin azaltılması ve uzaktan çalışma gibi pek çok yeni başlığı da çalışıyoruz. Pandemi döneminde 30 bine yakın çalışma arkadaşımız uzaktan çalıştı ve memnuniyet oranı yüzde 74. Bu uygulamaya pandemi sonrası dönemde de devam edeceğiz. Ofislerimizde görev yapan çalışma arkadaşlarımız haftada bir gün artık uzaktan çalışabilecekler. Ayrıca Koç ofislerinin, hangi şirkette çalıştığından bağımsız Koç çalışanları tarafından ortak kullanılabileceğini düşünüyoruz. Gerektiğinde Sütlüce'de görev yapan bir çalışma arkadaşımızın, Ataşehir'deki bir şirketimizdeki ofisi kullanabilmesini mümkün hale getireceğiz” diye konuştu.

KAN PAYLAŞIMI PLATFORMU DEVREYE GİRİYOR

Yeni devreye alacakları kan paylaşım platformunu da ilk kez duyuran Özgür Burak Akkol, şöyle devam etti: “Aslında bu projeye pandemi öncesinde başlamıştık. Pandemi ihtiyacı körükledi. KoçAilem ile kan bağışı süreçlerini sahipleneceğiz. Bir ihtiyaç olduğunda tüm çalışma arkadaşlarımızın KoçAilem mobil uygulaması üzerinden erişebileceği konum bazlı bir teknoloji olacak. Çalışma arkadaşlarımızın ve ailelerinin, bayilerimizin, emeklilerimizin hem ihtiyaç olduğunda kan bağışı yapabilecek diğer Koçlulara ulaşabilecekleri, hem de gönüllülük esasına dayalı şekilde bağışçı olmak isteyenlerin isterlerse bağışçı olabilecekleri bir uygulamayı hayata geçiriyoruz.”