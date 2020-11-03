Köle işçi Anayasa’yı 6 koldan deliyor

AKP'li milletvekilleri tarafından hazırlanan ve bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen ‘köle işçilik' düzenlemesinin yasalaşması halinde işçi haklarını güvenceye alan Anayasa'daki maddelerin çiğneneceği, Türkiye'de Anayasal haklarını kaybetmiş ‘ikinci sınıf işçi' kitlesi oluşacağı uyarısı geldi. Düzenlemeyi SÖZCÜ'ye değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, işçi haklarının Anayasa'dan çıkartılmaya çalışıldığını belirtirken, yasa teklifinin Anayasa'nın 10, 49, 51, 53, 55 ve 60'ıncı maddelerine aykırı olduğunu söyledi.

KIDEM YOK

Ağbaba, yasa teklifinin 28 ve 32'nci maddelerin iş güvencesinin olmadığı, kıdem ve ihbar hakkının ortadan kalktığı, düşük ücret stratejisine dayanan güvencesiz bir istihdam biçiminin yaygınlaşmasına yol açacağını, bu iki maddenin bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku ve sosyal güvenlik hakkını zedeleyici nitelikte olması nedeniyle Anayasa'ya aykırı olduğunu söyledi. Ağbaba, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yasa çıkarsa 25 yaş altı gençler ve 50 yaş üstü çalışanların iş güvencesi bitecek, işten çıkartıldıklarında işe geri dönüş davası açamayacaklar, kıdem ve ihbar haklarını kullanamayacaklar. İşçi hakları yaş grupları itibarıyla farklı farklı uygulanacak, çalışma yaşamında bir nevi ikinci sınıf işçilerin oluşmasına neden olacaktır. Bu madde Anayasa'nın 10'uncu maddesinde belirtilen ‘eşitlik' ilkesine ve 49'uncu maddesinde yer alan ‘devlet çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır' ifadesine aykırıdır.”

EMEKLİLİK YOK

Teklifin 32'nci maddesiyle 25 yaşından küçük gençlerin birden fazla işveren tarafından ayda 10 günden daha az çalıştırılabileceğini ve patronların bu işçiler için SGK'ya emeklilik sigorta primi ödemeyeceğini belirten Ağbaba, dolayısıyla işçilerin emeklilik hakkının ellerinden alınmış olacağını söyledi.

PATRON TEŞVİĞİ ALDI, İŞSİZLİK ARTTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, normal çalışma düzeninden kısmi ve belirli süreli iş sözleşmelerine geçirilecek olan işçilerin ücretlerinin düşeceğini, dolayısıyla bu maddenin de Anayasa'nın 55'inci maddesinde belirtilen ‘ücrette adaletin sağlanması' ilkesine aykırı olduğunu belirtti.

Düzenlemeyle ayrıca işsizlik fonundaki paraların teşvik adı altında işverenlere sunulacağını söylenen Ağbaba “Fon mevcut haliyle işsize destek değil işverene ve yandaş şirketlere teşvik mekanizmasına dönüşmüştür. 2018 yılından bu yana fondan işverenlere teşvik ve destek ödemeleri adı altında 40 milyar TL'den fazla kaynak aktarılmasına rağmen o günden bu yana istihdamda sürekli olarak azalış meydana gelmiş, teşvikler patronun cebinde kalmıştır” dedi.