Komşu sıfırladı Türkiye tam gaz

Irak, son buğday ithalatını 2019 yılında yaptı ve bir daha ülkeye buğday ithalatı yapılmadı. Ülke buğday üretimiyle kendi kendine yeten ülkeler arasına girmiş durumda. Corona virüsü pandemisi ile stratejik ürünler arasında ilk sıralarda olduğunu bir kez daha kanıtlayan buğdayda Türkiye ise kan kaybetmeye devam ediyor.

Greenpeace'in Covid ve Tarım Raporu'nda Türkiye'de bu yıl buğday ekim alanlarının bir önceki yıldan 600.000 hektar daha az olacağı ve üretimin 21 milyon tondan 18 milyon tona ineceği öngörüsü dikkat çekiyor. Raporda Türkiye'nin sadece 2020'de yaklaşık 4.5 Çukurova Ovası büyüklüğüne eşit alanda buğday ekim alanını kaybedeceği belirtiliyor.

KOMŞU KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Bloomberg'de yer alan habere göre Ortadoğu'nun bir zamanlar en büyük buğday ithalatçısı olan Irak, bu yıl üst üste üçüncü kez buğday ithal etmeyecek. Yıllık ihtiyacı 4.5 milyon ton olan ülkenin buğday hasadının bu yıl da 5 milyon tonu bulması bekleniyor. Ülkede yaşanan iç savaşın ardından tarıma ağırlık verildiği belirtilen habere göre Irak'ta bu sezon buğday ekilen arazi miktarı yüzde 30 artış gösterdi. Tarım Bakanlığı'nın ülkede sulama sistemlerine yatırım yapması ve kuraklığa dayanıklı tohumların üretimin artmasında etkili olduğu belirtildi.

BİZ İTHALATTA BİRİNCİYİZ

Tüm dünyada korona etkisi ile stratejik ürünlerde korumacı politikalar uygulanmaya başlarken fiyatlar da artış eğiliminde. Çiftçisini üretimde tutamayan Türkiye ise buğdayda kan kaybetmeye tam gaz devam ediyor.

Geçen yıl 9.8 milyon ton buğday ithalatı yapan Türkiye buğday almak için 2.3 milyar dolar ödeyerek dünya buğday ithalatında birinci sırada yer aldı. 2020'ye ilişkin öngörüler durumun bu yıl daha da kötüleşeceğini gösteriyor. Greenpeace'in ABD Tarım Bakanlığı'nın “Dünya Tarımsal Üretimi” – Nisan 2020 raporundan aktardığı verilere göre, Türkiye'de buğday ekilen alanın 2020'de 7.8 milyon hektardan 7.2 milyon hektara düşeceği öngörülüyor.

Buğdayda Türkiye'nin kan kaybı 2020'nin ilk 5 aylık ithalat rakamlarına da yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre bu yılın ilk 5 ayında 4.3 milyon ton (geçen yıla göre 900 bin ton daha fazla) buğday ithalatı yapıldı.

ÜRETİMDE KULLANILAN BUĞDAY BU TOPRAKLARDA YETİŞMİYOR MU?

Türkiye'nin buğday ithalatındaki artış, ‘makarna ve buğday üretmek için” diye açıklanmaya çalışılıyor. Oysa buğdayın anavatanı olan bu topraklar üretimde kullanılacak buğdayı da hasat etmek için fazlasıyla yeterli. Son 18 yılda izlenen AKP politikaları ile buğday üretimi yapılan 24.5 milyon dekar arazide artık üretim yapılmadığını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal konuyla ilgili olarak, “O ithal edilen buğday bu topraklarda yetişmiyor mu? Sadece kaybedilen arazilerde üretime devam edebilmiş olsaydık ithalata ödediğimiz 120 milyar TL üreticimize verilebilirdi” dedi.