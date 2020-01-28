Konya’da göz damlası, Antalya’da epilepsi ilacı zor bulunuyor!

Halil ATAŞ İsmail AKIN İsmail AKDUMAN Müslüm EVCİ

Kanserden tansiyona, diyabetten gribe kadar birçok hastalıkta kullanılan yüzlerce ilaç eczanelerde bulunamıyor. Firmalar, şubat zammı öncesi ilaç akışını durdurunca eczanelerde de “geçici kıtlık” yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Piyasada ilaç krizi yok” açıklamasında bulunsa da, Bursa Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin, “Yaptığımız araştırmada sadece Bursa’ya ihtiyacın 5’te 1’i kadar grip ilacı gelmiş. Yani 5 kişiyi aşılamamız gerekirken 1 kişiyi aşılayabilmişiz” dedi.

“5 KİŞİDEN SADECE BİRİNİ AŞILAYABİLMİŞİZ”

Sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Bursa Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin, “Grip ilacının ithali etken maddeli bir ilaç, yurt dışından artık gelmiyor. N1H1 virüsü teşhisi konulan hastalara yerli üretilen etken maddeli antivirali veriliyor. Fakat bunların stokları ile alakalı sıkıntılar var. Özellikle şurup kısmında var. Tableti yine bir yerlerden bulabiliyorsunuz. Yaptığımız araştırmada sadece Bursa’ya ihtiyacın 5’te 1’i kadar grip ilacı gelmiş. Yani 5 kişiyi aşılamamız gerekirken 1 kişiyi aşılayabilmişiz. Aşı olmadığı için de hastane acillerinde vaka artışı oldu. Tansiyon, bağırsak, alzheimer ve ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlarda da eksiklik var” dedi. Şahin, ayrıca 15 Şubat'ta ilaç şirketlerinin zam beklentisinin yüzde 12 değil, yüzde 15 olduğuna da dikkat çekti.

“ZAM BEKLENTİSİNDEN DOLAYI İLAÇLAR YOK”

Şahin ilaç firmalarının daha yüksek bir zam oranı için devletle görüşme halinde olduklarını belirtirken, “İlaç firmalarının zam beklentisi yüzde 15. Asgari ücret zammı yüzde 15 olduğu için, firmalar geçen seneden eksik zam aldıklarını düşünüyor. Daha fazla zam beklentisi içinde olan firmalar da var. O nedenle de firmalar devletle görüşüyor” diye konuştu.

Biz de ilaç krizi yaşanan illerden bazılarını kadraj altına aldık ve ilaç sorununu Türkiye boyutunda araştırdık. İşte Antalya’dan Konya ve Samsun’a kadar Türkiye’nin ilaç haritası.

“ANTALYA’DA EPİLEPSİ İLACI YOK”

Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin kentte epilepsi (sara) ilacı bulmakta sıkıntı yaşandığını söylüyor. Ertekin zam beklentisi ile ilaç bulunamadığını ifade ederken iki kutu ilaç bulan hastanın üçüncü kutuyu bulamadığını anlatıyor.

Ertekin, “Epilepsi ilacından tutun diyabet-tansiyon ilaçlarına kadar raflarımızda bulunması gereken ilaçlarda sıkıntı çekiyoruz ve bunu rakamlara dökemiyoruz. 3-4 depoyla çalışmama rağmen biten ilaçları yerine koyamıyorum ya da eksiğimi tamamlayamıyorum. Her sene zam zamanı maalesef bu durum yaşanıyor. Geçen yıl zamdan önce olmayan ilaçlar zamdan sonra gökten zembil gibi yağdı” şeklinde konuştu.

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“SAMSUN’DA 140 KALEM İLAÇ YOK”

Samsun Eczacılar Odası Şube Başkanı Ferhat Karacan kentte 140 kalem ilacın bulunmadığını anlatıyor. Karacan, “İlaçları hastalarla buluşturan eczacılar olduğu için vatandaşlar ilaç bulamadıkları zaman eczacıları suçluyorlar. İlacın olmaması eczacıların suçu değil. İlaç sektöründe de maalesef dışa bağımlıyız” dedi.

“KONYA’DA GÖZ DAMLASI YOK”

Konya Eczacılar Odası Başkanı Adem Açıkgöz kentte göz damlası bulmanın büyük bir sorun olduğunu anlatıyor. “Her sene olduğu gibi bu yıl da İlaç Fiyat Kararnamesi 15 Şubat tarihinde de uygulamaya konulacak. Bu dönemler de ya firma ya da ilaç deposu kaynaklı sıkıntılar yaşıyoruz. Konya’da şu an rutin ilaçları temin etmekte bir sıkıntı yaşamıyoruz ama viral bazı ilaçlarda sorunlar yaşıyoruz. Ayrıca zamla ilgisi olmayan bazı ilaçları da dönem dönem bulamıyoruz. Özellikle göz damlalarının temini noktasında zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

İLAÇ FİYATI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ’e göre, ilaç fiyatlarına Sağlık Bakanlığı’na bağlı Fiyat Değerlendirme Komisyonu karar veriyor.

İlaç fiyatlarının değişiminde rol oynayan etkenlerden biri, ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme statüsünün (ilaç ücretinin sigorta tarafından karşılanması) değişmesi. İlaç geri ödeme kapsamından çıkartılırsa, fiyatlarda artış gözlemlenebiliyor. Bir ilacın muadili piyasaya sürüldüğünde, eşdeğer ve referans ilaçların fiyatlarında değişim olabiliyor.

Belirlenen referans fiyatı üzerinden depocu yüzde 2 ile yüzde 9, eczacı yüzde 12 ile yüzde 25 arasında değişen oranlarda kâr payı ekliyor.

İlacın temin edildiği kaynak ülke ve döviz kurları da ilaç fiyatlarını etkiliyor. Türkiye ilaç ve ilaç ham maddeleri ithalatını, her yıl sonunda Sağlık Bakanlığı ve firmaların pazarlığı sonucu belirlenen sabit döviz kuru üzerinden yapıyor. Yani yıl içerisinde yaşanan döviz artışları fiyatlara yansımıyor. 2019 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında baz alınan euro değeri, 2,6934 TL'den 3,4037 TL'ye çıkarılmıştı. 2020 Şubat ayında rakam tekrar belirlenecek.