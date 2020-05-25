Köprülerin 3 günlük bedeli 72 milyon TL

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sokağa çıkma yasağıyla beraber her iki köprü için hazineden ödenecek bedelin en az 72 milyon lira olduğunu ve bu para ile 72 bin aileye 1000'er lira verilerek bayramda yardım edilebileceğini belirtti.

“HAZİNEYİ TÜM YURTTAŞLAR VERGİLERİ İLE FİNANSE EDER DURUMDA”

CHP Milletvekili Özgür Karabat “Cumhurbaşkanı kararına göre bayramda köprülerden geçmek bedava. Halbuki garantili kamu özel işbirliği projeleri yüzünden Türkiye'de artık hiç bir şey bedava değil. Hazineyi tüm yurttaşlar vergileriyle finanse ediyor. 3 günlük bayram nedeniyle kimse köprüleri kullanamayacak belki ancak sadece 2 köprü için hazineden müteahhitlere en az 72 milyon lira ödenecek” ifadelerini kullandı.

“ABD'DEKİ ENFLASYON ORANI BİLE RAKAMI ETKİLİYOR”

Özellikle salgın günlerinde garantili köprülerin bütçede kara deliğe döndüğünü söyleyen Karabat şöyle devam etti:

*Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açıldığı 2016'da araç başına garanti bedeli 3 dolar artı KDV olarak belirlenmişti. Yani her fırsatta yurttaşlara dolarınızı satın diyen iktidar kendi ihalesini bile dolarla yapıyor.

*Yetmiyor, aynı zamanda bu dolar cinsinden geçiş ücreti de zamlanıyor. Çünkü ihaleye göre bir de ABD'deki enflasyon oranı kadar garanti bedeline zam geliyor. Böylece 2020 yılı için araç başına garanti bedeli 3,16 dolar artı KDV'ye çıkıyor.

*Garanti edilen araç sayısı ise günlük 135 bin. Hiçbir yıl tutturulabilmiş bir sayı değil. Hele ki salgın koşullarında bütçenin kara deliğine dönüş durumda bu köprüler. Sadece Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 3 günlük maliyeti en az 7,8 milyon lira.

Osmangazi Köprüsü'nün garanti bedelleriyle on binlerce haneye sosyal yardım dağıtılabileceğini vurgulayan Karabat konuya ilişkin şunları söyledi:

*Osmangazi Köprüsü'nün bedeli ise çok daha fazla. Garanti edilen araç sayısı günlük 95 bin. 2016'daki araç başına garanti tutarı ise 35 dolar artı KDV. Ancak Türkiye'deki enflasyon yetmiyormuş gibi bir de ABD enflasyonu da hesaba katılıyor.

*Böylece 2020'deki garanti bedeli 36,9 dolar artı KDV'ye çıkıyor. Sadece Osmangazi'nin en az 64,2 milyon liralık 3 günlük bedeli hepimizin cebinden ödenecek. En az diyorum çünkü görüldüğü üzere hesap dolar kuru cinsinden yapılıyor.

*Biz hesabı yaparken bu yılın ilk 3 ayının ortalama dolar kurundan hesapladık. Dolar kuru yükseldikçe hazineden bu köprüleri işleten müteahhitlere ödenecek bedel de katlanıyor.