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‘Köyümüzün tek suçu AKP’ye oy vermesidir’

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla Köyü’nde yapılmak istenen maden tesisine karşı çıkan köylülerin Bursa 1’inci İdare Mahkemesi’ne açtığı dava sonuçlandı. Gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, ÇED raporunun reddine hükmetti.

Halil ATAŞ
Güncellenme: 03:49, 07/11/2020
Haberler Ekonomi
‘Köyümüzün tek suçu AKP’ye oy vermesidir’

Duruma tepki gösteren bir Kirazlıyayla köylüsü, “Bu köyün tek suçu AKP'ye oy vermesidir. 140 oydan 116'sı AKP'ye çıkıyor ve bu yapılıyorsa, ben AKP üyesiyim, istifa ediyorum” dedi. Köylü, “Ankara'da masa başında bu ÇED raporunu veren şahsı Allah'a havale ediyoruz. Ben 70 yaşındayım. Devlet tarafından 5 otobüs 250 tane jandarma, ramazan mübarek günde köylüyü yerde sürükledi” ifadelerini kullandı.

Mahkemenin kararına tepki gösteren CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ise, “Ben hayatımda ilk defa ‘teknik bilgi gerektiriyor' diye bilirkişi heyetine gidip sonra rapor aleyhine gerekçe yazıp raporun tersine karar veren mahkeme görüyorum” dedi.

Köylerine, Çinko-Kurşun-Bakır Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı kurularak, tarım arazilerinin yok edilmek istendiğini haykıran Kirazlıyaylalılar, bilirkişinin hazırladığı ÇED olumsuz raporunu Bursa 1'inci İdare Mahkemesi'nin iptal etmemesine ve yürütmeyi durdurmamasına isyan etmişlerdi.

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Yayınlanma Tarihi:06:00,
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