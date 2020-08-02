Kozmetik ürünlerle ilgili korkunç tablo: Ceza kesildi, toplatıldı, imha edildi!

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı, Kozmetik Ürünlere İlişkin 2020 Yılı İkinci Çeyrek Denetim Raporu'nu yayınladı. Kurum tarafından basın açıklamasıyla duyurulan raporla ilgili, “2020 yılı ikinci üç aylık dönem ‘Nisan-Mayıs-Haziran' toplamında kozmetik ürünler piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz ürünler tespit edilmiş olup bu ürünlere idari yaptırımlar -idari para cezası, geri çekme, imha iş ve işlemleri- uygulanmıştır.” denildi.

MAHKEME VE EMNİYET DE BİLDİRDİ

Toplam 520 kozmetik ürünü denetleyen kurum bu ürünlerin 431'inin teknik düzenlemeye aykırı olduğunu tespit edildi. Denetimden sadece 78 ürün geçebildi. 11 kozmetik ürün ise güvensiz olduğu gerekçesi ile toplatılarak imha edildi. Teknik düzenlemeye aykırılık gerekçesi ile firmalara toplam 427 bin 599 TL para cezası kesildi.

Mevzuat çerçevesinde verilen 80 bin TL'lik ek ceza ile firmalara kesilen ceza miktarı 507 bin 599 TL oldu. Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından ulaşan ve incelemeler neticesinde sahte, kaçak, taklit olduğu belirlenen 7 bin 306 adet ürün 5324 sayılı Kozmetik Kanunu uyarınca güvensiz ürün kapsamına alındı.

MAVİ SERUM DA LİSTEDE

Güvensiz ürün kapsamına alınan ürünlerden üreticisi belli olan 7 bin 250 adet ürün hakkında ‘Sağlık Bakanlığına bildirimde bulunmaksızın kozmetik ürün (parfüm) üretmekten 20'şer bin TL idari para cezası kesildi ve imha işlemi uygulandı. 56 adet güneşe karşı koruma sağlayan kozmetik ürün için ise yalnızca imha işlemi uygulandı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu söz konusu raporla birlikte ihlalde bulunan bazı markaları da açıkladı. Reklam filmlerinde bazı ünlü oyuncuların da yer aldığı, televizyon ve sosyal medyada yoğun reklamlarının görüldüğü Mavi Serum’un da yasaklılar listesinde yer alması dikkat çekti. İhlalde bulunan markaların ihlal tespitlerinde “Ürünün formülasyonunda kozmetik mevzuatına aykırı bileşen olduğu tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı. Saç bakım ürünleri, sıvı el dezenfektanları ve güneş kremleri gibi ünlü markalar söz konusu ihlal listesine girdi.

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