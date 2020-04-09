KYK borçları silinecek mi? Öğrenim kredisi borcu olanlar merakla bekliyor…

Kredi borçları corona virüsü salgınıyla beraber yaşanan sıkıntılar sürecinde konuşulmaya başlandı. ‘7 milyon öğrencinin kredi borcu ertelensin' talebi sonrasında KYK borçları silinecek mi konusu gündeme geldi. Milletvekili Utku Çakırözer, üniversite öğrencilerinin sorununu, TBMM gündemine taşıdı. Çakırözer, koronavirüs nedeniyle uzaktan erişime geçen öğrencilerin yurt ücretleri ve kredi borçlarının ertelenip faizlerinin silinmesini istedi.

KYK BORÇLARI İÇİN ÇÖZÜM BEKLİYORLAR

Meclis’e yasa teklifi sunan Çakırözer, internet üzerinden verilecek uzaktan erişim süresince öğrencilere devlet desteği verilmesini, yurt ücretlerinin ve kredi borçlarının ertelenmesini, faizlerinin silinmesini istedi. Yaklaşık 5 milyon gencin devlete olan öğrenim kredisi borçlarını ödeyemediğini, 300 bin gencin de öğrenim kredisi borcu nedeniyle yasal takip altında olduğunu vurgulayan Çakırözer, Meclis’i göreve çağırdı. Çakırözer, “Devlete borçlanan gençlerimizin sorunları acil çözüm bekliyor” dedi.