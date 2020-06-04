Lego polis oyuncakları promosyonlarını ve reklamlarını kaldırdı

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'un ardından ülke genelinde protesto gösterileri devam ediyor.

Dünyanın en büyük oyuncak şirketlerinden Lego ise polisin orantısız güç kullanmasını protesto etmek amacıyla içinde polis figürü olan veya polis setleri olarak bilinen oyuncakların internet siteleri tarafından kaldırılmasını, reklamının yapılmamasını veya bu ürünlerle ilgili sosyal medya paylaşımı yapılmamasını istedi.

BEYAZ SARAY’I DA İSTEMEDİLER

Toybook'ta yer alan habere göre Lego, dijital pazarlama partneri Rakuten Linkshare aracılığı ile tedarikçilere gönderdiği e-posta'da aralarında Lego Şehri Polis İstasyonu, itfaiye ekibi, devriye arabası, otoban polisi gibi 30 setin bulunduğu ürünlerin satıştan kaldırılması istendi. Satıştan kaldırılması talep edilen ürünler arasında Beyaz Saray seti de bulunuyor.

LEGO: ABD’DEKİ TRAJİK OLAYLAR SEBEBİYLE…

Ürünler Lego'nun resmi internet sitesi üzerinden satışta duruyor. Lego'dan konu hakkında yapılan açıklamada, “Satış partnerlerimizden söz konusu LEGO ürünleri hakkında promosyon paylaşımı yapmaktan kaçınmalarını #BlackOutTuesday (salı karartması) ve ABD'deki trajik olaylar sebebiyle talep ettik” ifadesi kullanıldı.

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