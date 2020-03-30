Limonda corona krizi! İhracat yasaklanabilir

Corona virüs salgınıyla birlikte limon tüketimi artınca fiyatlara da aşırı zam geldi. İçerdiği C vitamininin yanı sıra yağ parçalama özelliği de olan ve salgın günlerinde talep edilen ürünlerin başında gelen limonun kilosu 20 liraya yükseldi. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği de limona ihracat yasağı geleceğini açıkladı.

İhracatçı birlikleri tarafından üyelerine gönderilen mesajda “COVID-19 salgını nedeniyle, 2019 yılında limon rekoltesinin düşük olmasına bağlı olarak, limon ihracatının Ağustos 2020 tarihine kadar ihracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ kapsamına alınacağı, bu süreç içerisinde de limon ihracatı için sağlık sertifikası düzenlenmesi gerekeceği belirtilmiştir” denildi.

10 NİSAN'A KADAR İZİN VERİLMELİ

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur da, “Bu koşullarda limon ihracatının yasaklanması anlaşılabilir bir durum. Ancak bunun tepeden inme yapılması yanlış” dedi ve şunları söyledi:

”Bir tarihe bağlarsınız, ihracat anlaşmalarını zedelemeyecek biçimde yasağı başlatırsınız. İhracatçı limon için anlaşmaları bağladı, limonlarını paketledi, konteynerleri kiraladı, hatta peşinatlarını aldı. Kimsenin zarar kaldıracak takati yoktur. Limon ihracatına 10 Nisan'a kadar izin verilmeli, yasak ondan sonra başlamalı.”