‘Maskeli’ ihalelere tam gaz devam

Corona virüsü tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi kasıp kavururken, iktidarın yol ihaleleri hız kesmiyor. 26 Mart'ta maskeli görevliler tarafından yapılan ve büyük tepki çeken Kanal İstanbul ihalesinden bir gün sonra 27 Mart'ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize Güneysu için 152.6 milyon liralık yol ihalesi yapıldığı ortaya çıktı.

İhalede, yine yasadaki olağanüstü haller için öngörülen ancak AKP iktidarında istenen firmaya ihale dağıtmanın aracı haline gelen 21b maddesi kullanıldı. Bu maddeye dayanılarak ihale duyurusu yayınlanmadı. 6 firma özel olarak ihaleye davet edildi.

Trabzon'daki Ulaştırma Bakanlığı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü'nde yapılan ihalede 3 firma teklif sundu. Kapalı kapılar ardında yapılan pazarlık sonunda ihale Fora İnşaat'a verildi.

İhalenin sözleşmesi 3 Nisan'da imzalandı. Sözleşmeye göre, yol inşaat çalışması corona virüsü kısıtlamalarından etkilelenmeden dün itibarıyla başladı. İnşaatın 1 Haziran 2022'de bitirilmesi öngörüldü.

Türkiye corona virüsü salgınıyla mücadele ederken, tartışmalı proje Kanal İstanbul'a ilişkin ilk ihale, maskeli katılımcılarla 26 Mart'ta sessiz sedasız yapıldı. Tahmini bedeli 566 bin 649 TL olarak açıklanan ihaleye 5 teklif sunuldu, birisi elendi.

Son 6 ayda 2 ihale birden

“İyidere-Çayeli Ayrımı Güneysu İY, Güneysu-Başköy Yolu, ARS Merkez Mahallesi Yolu, ARS ve Güneysu Ortaköy İY, ARS Toprak İşleri, Sanayi Yapıları, Köprü İşleri, Üstyapı ve Çeşitli İşler” başlıklı ihale, Fora İnşaat'ın bölgede son 6 ayda aldığı ikinci ihale oldu.

Fora İnşaat, 22 Kasım'da yapılan Rize Çayeli- Kaptanpaşa yolu ihalesine de özel olarak davet edilmişti. 127.6 milyon liralık ihale yine 21b usulüyle Fora İnşaat'a verilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize Güneysu'daki ihalenin verildiği Fora İnşaat'ın merkezi, Erdoğan'ın İstanbul Bulgurlu'daki evine komşu.