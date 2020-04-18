‘Milli servet el değiştirecek’

Toprak, yapılan düzenleme ile TVF'nin üçüncü kişilerle birlikte veya tek başına şirket kontrolünü sağlayacak alım, satım, ortaklık, sermaye aktarma, devralma işlemlerinde, Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerinden muaf olduğuna dikkat çekti.

Yasa ile TVF'ye üçüncü kişilerle birlikte veya tek başına kontrolünü sağlayacak işlemlerde yasanın ‘hakimiyetin hukuka aykırı kullanılması' başlıklı maddesinden de muafiyet tanındığını vurgulayan Toprak, “Yani TVF Cumhurbaşkanın talimatı doğrultusunda dilediği şirketlere ortak olacak, hisse alacak, sermaye koyacak, satın alacak, devralacak. Yapacağı işlemler için hesap vermeyecek, denetlenmeyecek” diye konuştu.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKİCİ

Toprak, mart ayı sonunda Çin Devlet İhracat Garanti Sigortası ve Finansman Kurumu Sinosure ile TVF arasında imzalanan 5 milyar dolarlık mutabakatın hemen ardından bu düzenlemelerin süratle yasalaştırılmasının dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Toprak şunları söyledi: “TVF'ye torba yasa ile tanınan bu imkanlar, Osmanlı'nın Batılı sermayedarlara, bankerlere verdiği kapitülasyon imtiyazlarından da ileri düzeyde.

Tüm bunlar ulusal ekonomi ve milli sanayinin korunması, ülkenin bağımsızlığı ve geleceği adına çok büyük bir tehlike ve tehdittir. İktidarı iyi niyetle uyarıyorum.”

Şirketler kelepir hale geldi

CHP'li Erdoğan Toprak, Sinosure'nin anlaşma çerçevesinde TVF'ye Çinli şirketleri tavsiye etmeyi, yapacakları satın almaların finansmanını garanti ve taahhüt ettiğini dile getirdi.

Toprak, salgın dolayısıyla kamu ve özel pek çok şirketin piyasa değerinin dibe vurduğunu belirterek “Şirketlerimiz milyar dolarlık Çinli şirketler için sudan ucuz-kelepir hale geldi.

Önümüzdeki günlerde çok sayıda kamu-özel şirketin, enerji, ulaşım, lojistik, madencilik, petrokimya, gıda sanayi şirketlerinin el değiştirdiğine, TVF aracılığıyla yasalardan muaf ve denetimsiz alınıp-satıldığına, devredildiğine ya da ortak edildiğine tanık olabiliriz” ifadelerini kullandı.

FONDAKİ ŞİRKETLER

Varlık fonu bünyesindeki değerli şirketler arasında Türk Hava Yolları, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Borsa İstanbul, BOTAŞ, ETİ Maden, TPAO da yer alıyor.