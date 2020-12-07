Milyonlar açlık sınırının altında yaşıyor

Temel tüketim maddelerine art arda gelen zamlarla sabit gelirlilerin maaşlarının sürekli eridiğini ifade eden Gürer, bu kesimlerin yaşadığı ekonomik sorunların irdelenip ücret artışının da buna göre belirlenmesi için Meclis araştırma önergesi de verdi.

Gürer'in TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergede ülkemizde sayıları 10 milyonu bulan emekliler ve asgari ücretlilerin ciddi mağduriyet yaşadığına dikkat çekildi. Gürer, TÜİK'in enflasyon sepetinde, ücret artışları belirlenecek olan kesimlerin yer aldığı emekliler ve asgari ücretlilerin senede bir kez bile almayacağı ürünler bulunurken, fiyatları haftalık olarak artan temel gıda ürünleri ile sebze ve meyve fiyatlarındaki artışların dikkate alınmadığına vurgu yaptı.

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CHP'li Fethi Gürer, “2021 yılı ilk altı ayı emekli ve memur ücretlerine yansıtılacak ve asgari ücret artışına yansıyacak enflasyon rakamları için esas alınması gereken günlük tüketim gıda maddeleri ve zorunlu elektrik, doğal gaz, su, ulaşım ve gıda giderleri dikkate alınarak belirlenmelidir” dedi.