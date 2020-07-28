MTV ödemeleri için son gün ne zaman? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

Araç sahipleri, MTV ikinci taksit ödemelerinin yapılmaya başlandığı Temmuz ayı ile birlikte kaç para ödeyeceklerini araştırıyor. İşte MTV ödeme yöntemleri ve MTV 2020 tutarları…

MTV NASIL ÖDENİR?

– gib.gov.tr’de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

– Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

– MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

– MTV’yi e-Devlet üzerinden de ödemek mümkün

MTV ÖDEME İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

MTV ödemesi için son tarih 31 Temmuz 2020 olacak. Ödemeler idare ve bankalar aracılığıyla tamamlanacak.

2020 ZAMLI MTV TABLOSU

1 Ocak 2018 tarihinden önce trafiğe tescili yapılan araçların MTV oranları

İşte 1 Ocak 2018 tarihinden sonra trafiğe tescili yapılan araçların motorlu taşıtlar vergileri