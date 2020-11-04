Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?

Corona virüsü pandemisi sebebiyle ücretsiz izne ayrılan işçilere bakanlık tarafından nakdi ücret desteği adı altında ödeme yapılıyor.
9-10 Kasım tarihlerinde ödenecek nakdi ücret desteği ödemeleri, İŞKUR'da kayıtlı bulunan Iban numaralarına yatırılacak.
Kaydı bulunmayanlar ise ödemelerini PTT şubelerinden alabilecek.
NAKDİ DESTEK ÜCRETİ (ÜCRETSİZ İZİN) NE KADAR?
Günlük 39,24 TL'lik destek ayda 1,177 TL yapıyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8.93 TL'lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak ödenecek.
BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?
Ücretsiz izne çıkartılanların nakdi ücret desteğinden yararlanabilmesi için başvurular SGK’nın işveren sistemi üzerinden (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi) işverence yapılacak.
İşsiz kalanlar ise başvurularını İŞKUR’un internet sitesi üzerinden (https://esube.iskur.gov.tr ) yapacaklar. İşsizlik maaşı çıkmayanlara doğrudan nakdi ücret desteği verilecek.