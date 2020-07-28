Pandemide Latin Amerika’da iki haftada bir yeni bir milyarder doğdu

Yoksulluğa karşı çalışmalarıyla tanınan uluslararası sivil toplum kuruluşu Oxfam'a göre, pandemi sürecinde Latin Amerika'da yoksulluk ve işsizlik artarken aynı zamanda milyarderlerin kazancı ve sayısı da artıyor.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre; Merkezi İngiltere’de bulunan kuruluşun dün yayımladığı raporda Mart-Haziran arasında Latin Amerika'daki 73 milyarderin, servetlerini 48,2 milyar dolar arttırdığı belirtildi. Araştırmada Brezilyalı 42 milyarderin son 4 ayda servetlerini 34 milyar dolar arttırarak 157,1 milyar dolara çıkardığı ve Şili'nin en zengin 7 milyarderinin varlıklarını %27 arttırdığı gibi bilgiler yer alıyor.

HER İKİ HAFTADA YENİ BİR MİLYARDER

Raporda dikkat çeken bir ayrıntı da Latin Amerika'nın genelinde Mart ayının ikinci yarısından itibaren karantina uygulanmasına rağmen bölgede pandemi sürecinde her iki haftada bir yeni bir milyarderin doğmuş olması.

Son dört ayda kozmetikten bankacılığa ve gıdadan e-ticarete kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren Brezilya ve Peru'dan üçer, Arjantin ve Şili'den birer şirket milyarderler kervanına katıldı.

Oxfam, sosyal adaletsizliğin en yoğun yaşandığı Latin Amerika’da zenginlerin pandeminin yarattığı ekonomik krize karşı bağışıklık kazandığını söylüyor.

LATİN AMERİKA’NIN DİĞER YÜZÜ

600 milyonu aşan nüfusu ile Latin Amerika Pazar günü itibarıyla dünyada en fazla vakanın görüldüğü bölge haline geldi. Vaka sayısının 4,3 milyonu, can kaybının 184 bini aştığı bölge, yetersiz sağlık sistemi ve yaşadığı sosyo-ekonomik sorunlardan dolayı Dünya Sağlık Örgütü tarafından yüksek risk taşıyan yerler arasında değerlendiriliyor ve uluslararası kurumlar bölgeye acil yardım çağrısında bulunuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) pandemiyle birlikte bölgedeki yoksul sayısının 231 milyona, işsiz sayısının 44,1 milyona ve açlık sınırının altında yaşayan kişi sayısının da 70 milyona ulaşacağını öngörüyor. Bu durum, bölgedeki her üç kişiden birinin yoksul, sekiz kişiden birinin işsiz, dokuz kişiden birinin ise gündelik ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli asgari enerji miktarını tüketecek kadar beslenememesi anlamına geliyor.

FATURAYI KİM ÖDEYECEK?

Oxfam Brezilya temsilcisi Katia Maia, “Pandemi herkes için aynı değil. Çoğunluk işini kaybetmemek ya da evine ekmek götürmek için yaşamlarını riske atarken, ortada milyarderlerin endişe etmesini gerektirecek bir durum yok” diyor ve pandeminin yaratacağı ekonomik tahribatı en aza indirmek için zenginlerin daha fazla katkıda bulunması gerektiğine dikkat çekiyor.

Kuruluşun resmi verilere dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Latin Amerika ülkelerinde bu yıl vergi gelirlerinde 113 milyar dolarlık bir kayıp yaşanması bekleniyor ve bu miktar bölgedeki toplam sağlık harcamalarının %59'una tekabül ediyor. Kamu hizmetlerinde genel bir çöküşe neden olabilecek bu gelir kaybının önüne geçebilmek adına Oxfam bazı önerilerde bulunuyor. Bunlar arasında zenginlik vergisi uygulamak, şirketlere devlet yardımı yapılarak iflasların önüne geçmek ve belli bir limitin üzerindeki kazançlara ilave harç uygulamak bulunuyor.

Oxfam ayrıca Latin Amerika'da yıllık 300 milyar doları aştığı düşünülen vergi kaçakçılığını azaltmak için mali düzenlemeler yapılmasını ve yoksullardan alınan vergilerde ciddi indirimlere gidilmesini öneriyor.