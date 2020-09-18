Rant vergisi spekülatöre yarar

Türkiye'de ilk kez uygulanmaya başlanan rant vergisinin arsa spekülatörlerini daha da zengin edeceği, şehirlerin siluetini bozacağı, seçimlerde oy rüşvetine dönüşeceği ve depremin yıkıcı etkisini daha da artıracağı uyarıları yapıldı. Rant Vergisini SÖZCÜ'ye değerlendiren Emlak Müşaviri Salim Taşçı, arsa rantının vergilendirilmesine yönelik düzenlemenin içerisinde çok büyük riskler yer aldığını bildirdi. Düzenlemenin normal vatandaşa ve devlete değil, zengin arsa spekülatörlerinin işine yarayacağını belirten Taşçı, “Paraya sıkışan her belediye kat sayısını artırır, spekülatörler az katlı arsa toplayıp zengin olur, şehirlerin silueti bozulur, depremde yıkılacak çok katlı binalarımız olur” uyarılarında bulundu.

SPEKÜLATÖR KÖŞEYİ DÖNER

Salim Taşçı, yeni düzenlemenin olası risklerini şöyle sıraladı: “Arsa spekülatörleri düşük kat hakkı verilmiş tüm arsaları toplar, sonra da elindeki arsaların kat yüksekliğinin arttırılması için belediyelere başvurur. Belediye başvuruyu inceler, bu sayede elde edeceği rant vergisini hesaplar, kasaya girecek para önemli olduğu için hemen onay verilir. Böylece arsa spekülatörü normalde 50 daire yapabileceği arsasına imar değişikliği sayesinde 150 daire yapar. Devletin kasasına çok az bir rant vergisi girerken spekülatör fazladan 100 dairenin sahibi olur.”

PARA ARAYAN KAT VERİR

Rant vergisinin paraya sıkışan belediyeler için tam bir kazanç kapısına dönüşebileceği uyarısında da bulunan Taşçı, “Belediyeler para kazanabilmek için düşük kat izni olan arsaların kat iznini yükseltmek için fırsat kollar. Arsa sahiplerinden talep geldiğinde şehirler düşünülerek değil daha çok rant vergisinden gelecek para dikkate alınarak karar verilir. Rant vergisi uğruna her talep eden arsa sahiplerine ilave kat hakkı verilmesi yüzünden şehirler dikey mimarinin esiri haline gelir. Şehirlerin silueti bozulur, sağlıklı yaşam alanları azalır” ifadelerini kullandı.

Bu verginin özellikle yerel seçim dönemlerinde büyük bir seçim rüşvetine dönüşme tehlikesi taşıdığına işaret eden Salim Taşçı şunları söyledi: “Belediye yöneticileri seçimleri kazanabilmek için arsalarının kat yüksekliğini artırmak isteyenlere bol keseden izin vermeye başlar. Seçim sonrasında da çok oy alınan yerlere ödül olarak kat artış izinleri verilir.”

YANDAŞ MUHALİF AYRIMI OLUR

Kat yüksekliğini artırmak için yapılan başvurularda yandaş-muhalif ayrımları yaşanabileceğine dikkat çeken Emlak Müşaviri Salim Taşçı, “Belediyeler kendilerine yakın çevrelerden gelen talepleri olumlu karşılarken muhalif gördüklerine olumsuz yanıt verir, objektif uygulama olmaz. Deprem önceliği rant vergisiyle ortadan kalkar. Depreme dayanıklı sınırlı yükseklikteki binalar yerine daha fazla kazanç sağlanabilecek yüksek katlı binalar öncelikli hale gelir. Bu da depremin ileride yıkıcı etkisinin daha da artmasına yol açar” değerlendirmesini yaptı.