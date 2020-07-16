Rusya uçuşlarının başlaması turizmciyi sevindirdi

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Rusya ile uçuşların başlatılması konusunda iki ülkenin mutabık kalmasını turizm sektöründe heyecanla karşılandığını söyledi.

“EN FAZLA RUS TURİST AĞIRLAYAN BİZİZ”

Uçuşların başlama tarihini 1 Ağustos olarak beklediklerini, tarihin erkene alınmasının sürpriz olduğunu belirten Topaloğlu, “Dün Türkiye’ye turist getiren büyük acenteler olan Odeon, Anex, TUI, Corendon ve Pegas ile görüşmüştük. Onlar 15 Temmuz’dan 20 Temmuz’dan sonra bu işin Almanya ağının, Avrupa ayağının hem de Rusya ayağının açılacağını söylüyordu. Şimdi gelen bu haber sürpriz oldu. Biz de bekliyorduk ve çok da mutlu olduk. Biliyorsunuz, Antalya bölgesinde en fazla Rus turist ağırlayan biziz. Dün görüştüğümüz acenteciler de zaten gelen turistlerin büyük bölümünün Kemer’i istediğini söylüyor. Esnafımız da bekliyordu, biz de bekliyorduk. Çok olumlu bir haber, inşallah sonucu da iyi olur” diye konuştu.