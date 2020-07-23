Salgın bahane, sağlık sigortasında kâr şahane

İlk 5 ayda sağlık sigortasında prim üretimlerini yüzde 20.30 artışla 4.7 milyar liraya çıkaran sigorta şirketleri, kârlarını da artırdıkları halde zarar ettikleri gerekçesiyle sigorta poliçesi yenilemelerinde müşterilerinden sıfır kullanımda bile yüzde 40'a varan oranlarda zam talep ediyor. Sigorta acenteleri, bırakın hastaneye gitmeyi, 3 ay boyunca evden adımını bile atamayan müşterilerine zam oranlarını söylemekten utandıklarını belirtiyor. Salgın nedeniyle özel hastanelerin yaklaşık 4 ay boyunca hasta kabul edemediği için zarar ettiğini, bunu da muayene ve yatış ücretlerine yansıttığını vurgulayan sigortacılar, şunları söylüyor:

“Özel hastaneler en ufak yatışlara bile bin lira fatura çıkarıyorlar. Muayene ücretleri ise 300-500 liraya dayandı. Sigorta şirketleri de bunu risk kabul ederek fırsatçılık yapıyor. Geçen yıl sıfır kullanımda zam yüzde 10 civarıydı. Şimdi yüzde 35-40'ları görüyoruz. Eski poliçelerde fiyatlar düşük kaldı, onları yükseltiyorlar. Yeni poliçe fiyatlarına ulaşamıyor ama aradaki farkı kapatmaya çalışıyorlar.”

Yüzde 40 zammın nedeni yok

Mali hukuk doktoru ve yönetim danışmanı Ahmet Oktay, dünyada yıllık medikal enflasyonun yüzde 8 ancak Türkiye'de yüzde 24 olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: “Sigorta şirketleri kur artışı nedeniyle yüksek zam yapıyor olabilir. Oysa 5 yıldır kâr ediyorlar.

Geçen yıl sağlıkta teknik kâr 900 milyon lira oldu. Bu yıl 3 aylık kar 266.5 milyon lira. Bileşik rasyo yüzde 100. Yani yüzde 40 zammı rasyonalize eden bir neden yok.”