Salgının faturası çay üreticisine kesildi

Çay üreticisinin büyük umutla beklediği yaş çay alım fiyatı tepki çekti. 2020 yılı için 3 lira 27 kuruş olarak belirlenen yaş çay alım fiyatı, 13 kuruşluk destekleme ile 3 lira 40 kuruş oldu.

Yeni fiyat üreticiyi memnun etmezken CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, enflasyon dikkate alındığında çay üreticisinin ürününe gerçekte hiç zam yapılmamış olduğunu söyledi.

SÖZCÜ'ye konuşan Aygun, tüketici enflasyonunun 2019'da yüzde 11.84, 2020 yılı nisan ayında yıllık yüzde 12.66 olduğunu, buna karşılık çayın desteksiz fiyatına yüzde 12.7, destekli fiyatına yüzde 12.1 oranında zam yapıldığını söyledi.

Aygun, “Bu veriler çaya reel olarak hiç zam yapılmadığını göstermektedir. Üretici sezona başlamadan enflasyona yenik düşürülmüş, çay parası daha üreticinin eline geçmeden buhar olmuş, salgının faturası çay üreticisine kesilmiştir. Çay üreticisine büyük bir hayal kırıklığı yaşatılmıştır” dedi.

Aygun, Türkiye'de çay üretim maliyetinin diğer çay üreten ülkelere kıyasla oldukça yüksek olduğunu, dünyada çay üreten ülkelerde hammadde maliyeti yüzde 60-65 aralığında iken, Türkiye'de bu oranın yüzde 75-80 civarında olduğunu söyledi.

Aygun, Cumhurbaşkanlığı sarayında kilosu 4 bin liraya beyaz çay içildiğini de belirtirken, “Sarayda içilen beyaz çayın binde 1'i olan 4 lira bile üreticiye reva görülmedi” dedi.

İTHAL ÇAY KAZANDI

Aygun açıklanan yeni alım fiyatıyla Türk çay üreticisinin Çin, Endonezya, Hindistan ve Sri Lanka çay üreticisine ezdirildiğini de ifade etti.

İthalat lobisinin yine kazançlı çıktığını belirten Aygun, Hindistan, Kenya, Sri Lanka'nın kimyasallar ile yetişen çaylarına sonuna kadar kapı açılırken organik Türk çayına yeterli destek verilmediğini söyledi. Aygun, Türk çayının zirai ilaç kullanılmadığı için çok değerli olduğunu sözlerine ekledi.

Fiyatlar dolar karşısında eridi

CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, açıklanan çay fiyatının dolar karşısında da adeta eridiğini, geçen yılki fiyatla 2 kilo 7 gram çayın 1 dolara karşılık gelirken bu yıl 2 kilo 159 gram çayın ancak 1 dolara karşılık geldiğini söyledi.

Aygun, 10 yıl sonra ithalata mecbur kalınmaması için çay üretim alanlarının ve üretiminin mutlaka arttırılması gerektiğini bildirdi.