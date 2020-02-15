Saraylara para yetmiyor

Cumhurbaşkanlığı 2020 yılı yatırım programına göre, sadece bu yıl Cumhurbaşkanlığı saraylarının yapım ve onarımı ile araç alımlarına 610 milyon lira yatırım harcaması yapılacak. Yaklaşık 265 bin 217 asgari ücretlinin bir aylık maaşına denk gelen bu harcamalar, yeni saray inşaatları ile mevcut sarayların bakım onarımı için bütçeden ayrılan ödeneklerin her yıl daha da arttığını ortaya koydu.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2020 yılı yatırım programına göre, bu yıl Cumhurbaşkanlığı bütçesinden harcanacak 610 milyon liranın 154 milyon 800 bin lirası Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı sarayının karşısına yapılan ve ek hizmet binası olarak ifade edilen kütüphane ve benzeri yapıların devam eden inşaatlarına harcanacak.

Halen devam eden bu ek hizmet binası inşaatları için 2019 yılı sonuna kadar 2 milyar 845 milyon lira nakit harcama yapıldı.

1.4 MİLYAR TL'YE BİTTİ

Bu yıl Ankara ve İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı'na ait mevcut sarayların bakım ve onarımı için 86 milyon 700 bin lira, Muğla Okluk Koyu'nda yapımı devam eden yazlık sarayın inşaat harcamaları için 110 milyon lira, bakım onarım ile zırhlılar dahil araç alımları için 248 milyon 500 bin lira ve danışmanlık ile yazılım hizmetlerinin alımı için de 10 milyon lira harcama

yapılacak.

Resmi yatırım programlarında yer alan bilgilere göre, kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan ve başlangıçta 650 milyon liraya mal olacağı hesaplanan Cumhurbaşkanlığı sarayı 2015 yılında ancak 1 milyar 400 milyon lira harcama yapılarak bitirilebildi. Harcamanın tamamının 2015 yılı sonunda yapıldığı var sayılsa bile, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışı ile bu harcama günümüze getirildiğinde güncellenmiş yatırım tutarı 2.6 milyar lirayı aşıyor.

EK KÜTÜPHANE 3 MİLYARI AŞTI

Cumhurbaşkanlığı sarayının bulunduğu geniş araziye 2016 yılında ‘ek hizmet binası' ismiyle inşa edilmeye başlanan kütüphane binasının 2019 yılında 650 milyon lira harcamayla tamamlanacağı öngörüldü. Ancak bugüne kadar 2 milyar 845 milyon lira harcama yapılmasına rağmen bu bina hâlâ tamamlanamadı. Ek hizmet binasının 2021 yılında 3 milyar 54 milyon liraya bitmesi öngörülüyor.

Yazlık saraya 555 milyon lira

Muğla'da Okluk Koyu'nda yapılacak ve yazlık saray olarak ifade edilen Devlet Konukevi'nin başlangıçta 150 milyon lira harcamayla bitirilmesi öngörüldü. Ancak 2018 yılından bu yana 435 milyon lira harcanmasına rağmen hâlâ bitirilemedi. Proje büyüklüğü 555 milyon liraya, bitirme süresi de 2019'dan 2021 yılına uzatıldı.

Sarayların bakım ve onarımı için 2015'te 98 milyon 850 bin TL, 2017'de 56 milyon 300 bin lira ve 2019 sonu itibarıyla 158 milyon 300 bin lira harcama yapıldı. Bakım ve onarım için 2021'e kadar 273 milyon lira harcanacak.