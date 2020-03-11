Şeker pancarındaki kota cezaları Meclis gündeminde

Konya'da pancar kotasını dolduramayan çiftçi, eksik kotasından dolayı ceza ödemek zorunda bırakılıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Konya Pancar ve Tarım Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Bestil, şeker pancarı kotasını dolduramayan çiftçilerin cezalarının bir sefere mahsus silinmesi gerektiğini söyledi. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ise mecliste yaptığı konuşmada “Kota cezaları acil iptal edilmelidir.” dedi.

“KOTA CEZASI KESECEK ÇİFTÇİ BİLE BULUNMAZ”

“Bir sefere mahsus olmak üzere çiftçimizin kota cezası kesilmeli” diyen Başkan Ahmet Bestil, “16 polar pancar fiyatı 235 kuruştan 300 kuruşa yükseldikten sonra birçok çiftçimiz yetiştirdiği şeker pancarını çevre illerdeki fabrikalara 370 kuruş gibi fiyatlarla peşin olarak sattı. Maliyetler altında ezilen çiftçimiz ürününü daha yüksek fiyata vermek için Konya'da kotasını dolduramadı. Bu sebeple birçok çiftçimiz kota cezası ile karşı karşıya kaldı” dedi.

“KOTA CEZASI KESİLECEK ÇİFTÇİ BİLE BULUNMAZ”

Her çiftçinin ürettiği şeker pancarını kendi bölgesinde satması gerektiğini kaydeden Bestil, açıklamasının devamında, “Maliyetlerinin düşürülüp, şeker pancarının değerinde bir fiyatla satılması gerekiyor. Çiftçilerimiz de özellikle ürettiği ürünü kendi bölgesinde satmalı. Bir sefere mahsus olmak üzere çiftçimizin kota cezası kesilmeli. Aksi takdirde çiftçilerimiz şeker pancarı üretiminden uzaklaşır, başka ürüne yönelir. Bu sefer kota cezası kesilecek çiftçi bile bulunmaz” ifadelerini kullandı.

“YERKÖY'DE 8-10 BİN LİRADAN 50 BİN LİRAYA KADAR CEZA KESİLDİ”

Pancar üreticilerinin mağduriyetini TBMM'de dile getiren CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ise, Türkiye'nin dört bir tarafından şekerpancarı üreticilerine yüksek miktarlarda kota cezası kesildiğini, Yozgat'a bağlı Yerköy ilçesinde de binlerce çiftçiye tonaja göre 8-10 bin liradan 50 bin liraya kadar ulaşan kota cezası verildiği söyledi.

Muş'ta kota cezalarının iptal edildiğini belirten Keven, “Kota cezaları acil iptal edilmelidir. Aksi takdirde pancar üretecek çiftçi bulamayacaklar. Tütünde ki senaryoyu şekerde de uygulayan siyasi iktidarın istediği de zaten bu! Çünkü pancarı ektiği günden mahsulü kaldırıp teslim edene kadar bu çiftçiler özelleşen fabrika kapılarında perişan edildiler, pancar ektiklerine bin pişman ettiler. Çiftçimiz her yıl pancar paralarının ödenmesini bekliyor ve bununla hemen borçlarını ödüyorlardı. Şimdi bırakın para almayı üstüne borçlu çıkarıldılar. Sebebi işte bu kota cezasıdır” diye konuştu.

CHP'Lİ VEKİLDEN SORU ÖNERGESİ

Konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye konuyla ilgili soru önergesi veren Keven, şu soruları sordu;

– Şeker pancarı Acil Eylem Planınız var mıdır?

– Şeker pancarı ekmekten vazgeçen çiftçileri tekrar teşvik etmek için nasıl bir çalışma yapılacaktır?

– Kota cezası kesilen çiftçilerin cezası iptal edilecek midir?

– Kotayı tutturamayan çiftçilerin bunun tek sorumlusu gibi gösterilip cezayla tehdit edilmesi doğru mudur?

– Verim düşüşü yaşamalarına sebep olan gübre ve tohumlarla ilgili Çorum Şeker Fabrikası yetkililerine yönelik bir araştırma yapılmış mıdır?

– Özellikle çiftçiye verilen gübrenin kalitesiz olduğu yönünde ki iddialar araştırılmış mıdır?

– Şeker pancarının polar derecesinin ölçümü neden bağımsız akredite bir laboratuvar tarafından yapılmamaktadır?