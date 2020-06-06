Servetinin en az yüzde 80’ini bağışlayacak

ABD'nin en zengin insanlarından Home Depot yapı marketinin kurucusu Bernie Marcus (91) Atlanta Journal Constitution gazetesine verdiği röportajda 5.9 milyar dolarlık servetinin yüzde 80'i ila 90'ı arasını öldükten sonra bağışlayacağını açıkladı.

Marcus servetinin büyük bir bölümünü tıbbi araştırmalar, otizmli çocukların bakımı ve gazilerin bakımı için bağışlayacak. Marcus ABD Başkanı Donald Trump'ın da en büyük destekçilerinden biri. 2018 yılında serveti 10 milyar dolar seviyesinde olan iş insanı 2010 yılında servetinin 2 milyar dolarını bağışlamıştı.

Bernie Marcus tam olarak ne kadar bağışta bulunacağını açıklamazken önceden bağışladığı 2 milyar dolar ile birlikte toplamda 6 milyar dolarlık bir parayı hayatının sonunda bağışlamış olacak.

TRUMP’A 7 MİLYON DOLAR VERMİŞTİ

Bernie Marcus 2016 yılındaki başkanlık kampanyasında Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden biriydi. Marcus Trump kampanyasına 7 milyon dolar bağışlamıştı.

1929 yılında doğan Bernie Marcus Home Depot’nun kurucularından biri. 2002 yılına kadar aktif iş yaşamı olan Marcus daha sonra emekli olmuştu.