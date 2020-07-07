Sinek ilaçlarının etkili olmamasının sebebi içindeki kimyasalın azalması mı?

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi ve Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekai Kutlubay, belediyelerin kullandığı ilaçlara karşı direnç gelişmesinden dolayı sineklerin sayısında büyük bir artış olduğunu belirterek, “Sinekler mevcut ilaçlara karşı dirençliler. Mevcut ilaçlar bunları öldürmüyor” açıklaması gözleri bu ilaçları üreten firmalara çevirdi.

Bu yıl pandemiden dolayı larva (bebek sinek) ilaçlamalarının geç yapılması ve sineklerin de ilaçlara karşı direnç kazanması nedeniyle, vatandaşlar sivrisineklerle mücadele etmekte zorlanıyor. İstanbul'da özellikle Avcılar, Başakşehir ve Küçükçekmece'de yaşayanların başı oldukça dertte.



“İÇERİSİNDEKİ KİMYASAL ORANLARI AZALDI”

Haşere ve sinek ilaçları üzerine üretim yapan firma sahibi Ramazan Güngör, “İstanbul'da hem büyükşehir hem de yerel yönetimler ilaçlama işlemlerini yapıyorlar. Evlerde kullanım için de vatandaşlar genelde likit sineksavarları tercih ediyorlar. Bu sinek ilaçlamalarında da eskiden içerisinde daha ağır kimyasal olan ürünler tercih ediliyordu ancak artık çevre ve toplum sağlığı açısından belirli kimyasallar azaldı ve bu da sineklerin yok edilmesinde tamamen etkili olmuyor. Bu seneki sivrisinek artışlarının sebebini pandemiden kaynaklı geç larva ilaçlamalarına bağlıyorum” diye konuştu.

5 LİTRE İLAÇ 250 TL

Sivrisinek ilaçlarının üretim yerleri hakkında da bilgi veren Güngör şu bilgileri paylaştı; “Sivrisinek ilacı üretebilmek için Türkiye'de aktif madde yok, Avrupa'dan ithal alıyoruz. Burada da içerisine çeşitli etken maddeler ve su karıştırarak satıyoruz. 5 litrelik bidon 250 TL'den satılıyor. Bu da İstanbul'un bir mahallesi kadar alanı ilaçlamak anlamına geliyor. Sivrisinek ilaçları içerisindeki maddenin yoğunluğuna göre bin 500 TL'ye kadar yükselebiliyor. Bu fiyattan aldığınız ürüne de 50 litre su koyarak kullanabilirsiniz”

İLACIN KAPAĞI 2 LİRA

Bursa'da üretim yapan Biçer Kimya'nın sorumlu müdürü Ali Demirkıran'da Sözcü'ye şu değerlendirmede bulundu.

“Sivrisinek ilaçlarının ham maddesini yurt dışından ithal ediyoruz. Türkiye'de de çeşitli etken maddeler ile karıştırarak Marmara ve Ege bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye'ye ulaştırıyoruz. Corona virüsünden sonra doların artışı ile birlikte bizim üretim yaptığımız kalemlerde de fiyat artışları yaşandı. Eskiden fısfıs şişesinin kapağını 70 kuruştan alırken artık 2 liradan başlayan fiyatlardan alıyoruz. Plastik piyasasında Çin egemen olduğu için ve oradan da ürün akışı sağlanamadığı için iç piyasada da plastik noktasında artışlar yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“SİVRİSİNEKLERDEN İNSANLARA BULAŞABİLİR”

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, “Sivrisineklerden insanlara Batı Nil Ateşi, Dang Humması, Usutu, Rift Vadisi Humması gibi virüslerin bulaşabileceğini belirtti. Yılmaz, “Sivrisineklerin kuşların kanını emmesiyle, vahşi yaşam kuşlarından Batı Nil Ateşi virüsü ve Usutu virüsünü hem hayvanlara hem de insanlara bulaşabilmektedir. Komşu ülkelerde görülen sivrisineklerle ilgili bir hastalık, bizde de görülebilir” diye konuştu

KOKULU VE KOKUSUZ ÜRÜNLERDE FİYAT DEĞİŞİYOR

Öte yandan sivrisinek ilaçları kokulu ve kokusuz olmasına göre çeşitli fiyatlardan satışa sunuluyor. Kokusuz ilaçlar 20 TL'den başlayarak 200 TL'ye kadar yükselirken, kokulu ilaçlar ise 50 TL'den başlayıp 1000 TL'ye kadar çıkıyor.