SIPCA’dan Türkiye’ye 5 milyar TL yatırım planı

Philippe Amon yapay zekâ, blok zincir ve siber güvenlik gibi ileri teknoloji konularında çalışmalar yapacak olan AR-GE Merkezi'nde 3000 kişiye ilave istihdam sağlayacaklarının altını çizdi.

SICPA Türkiye CEO'su Aykut Ferah ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” Milli Dayanışma Kampanyası’na SICPA

Türkiye olarak 3 milyon 177 bin lira destek sağladıklarını açıkladı.

SICPA Türkiye'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerin Bilet Satış ve Bilet Ürünleri Geliştirme hizmetlerinin temini hakkında 2018 yılında Mart ayında düzenlenen ihaleyi kazandığını hatırlatan Aykut Ferah, ülkemizin gözbebeği 69 müze için bilet üretimi ve bilet satış operasyonları işlerini üstlendiklerini dile getirdi. Aykut Ferah çalışanlarımızı işten çıkartmıyoruz, ücretsiz izine göndermiyoruz, online eğitimler veriyoruz.

Uzun soluklu bir mücadele döneminde olduğumuza vurgu yapan Ferah, kimseyi işten çıkartmayacakları gibi, zorunlu yıllık veya ücretsiz izin gibi uygulamaların da gündemlerinde olmadığını ifade etti. Aykut Ferah “Başta çalışanlarımıza, çalışanlarımızın fiziksel ve ruh sağlıklarına önem veriyoruz” diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da destekleri ile Efes ve Pamukkale Ören Yerleri'nin ışıklandırılarak gece müzeciliğine açılması konusunda çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Aykut Ferah, “Turizm alanında devletimize ve milletimize katkı sağlamak adına yaklaşık 30 milyon liralık yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi. Aykut Ferah, Türkiye'ye, kültürel varlıklarına ve Türk turizminin geleceğine inandıklarını sözlerine ekledi.