Soğanlar tarlada kaldı, üretici isyanda

7 Ocak 2020’de alınan ihracat kısıtlaması soğan üreticilerini mağdur etti. İhracatın serbest olmasını isteyen üreticilerin zararı binlerce liraya ulaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “Alınan ihracat kısıtlaması kararı üreticiyi perişan etmiş durumda. Çorum, Ankara, Adana, Hatay’dan sonra Bursa Karacabey’de de üretilen soğanlar tarlada kalmış durumda” dedi.

“5 TON SOĞANA TÜCCAR BİN TL VERİYOR”

Çiftçi çalışıyor ama ürettiğinden kazanamıyor diyen Sarıbal şunları söyledi:

* Bir dönüm soğanın maliyeti 3 bin TL. Ama tüccar 5 bin dekardaki soğana tüccar 1 TL veriyor. Yazıktır günahtır. Çiftçi üretmezse ne olacak? Sonsuza dek ithalat mı yapılacak?

* Çiftçi çalışıyor. Topraklar bereketli. Bir dönümden 4 ton ürün alabiliyoruz. Bu soğan bir ay içinde tüketilmesi lazım. Bunun depoculuğu da yok.

Sofralık soğan, lokantalar, oteller kapalı. Bunun halka ulaştırılması gerek ya da hızlıca ihracat kısıtının kaldırılması gerekiyor.

* Bir dönüm soğanın maliyeti kirasıyla beraber 3 bin TL. Oysa şuan 5 ton soğana tüccar bin TL para veriyor” ifadelerini kullandı.

“KISITLAMA NEDENİYLE 200 BİN TL ZARARIM VAR”

Karacabeyli soğan üreticisi İlhan Yıldırım, “Soğanımız değerlensin. Bu ürün ihracat malı. Geçen yıl 10 çuval soğanı dükkanına koyan insanlar depoculukla suçlandı. Soğan ve patates depoya girmek zorunda. “300 bin TL masraf yaptığım soğana tüccar bugün 100 bin TL veriyor. 200 bin TL zararım var. Soğanım tarlada kaldı. İhracatın serbest bırakılmasını istiyorum” açıklamasında bulundu.