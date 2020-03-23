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Son dakika… Akbank alacaklarını erteledi

Akbank, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle aldığı ekonomik önlemleri açıkladı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve İş Bankası da gün içerisinde önlem paketlerini açıklamıştı.

Sozcu.com.tr
16:00 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Akbank alacaklarını erteledi

Ekonomik önlem paketlerini açıklayan bankalar arasına Akbank da eklendi. İşte yapılan açıklamaya göre alınan önlemler:

1-Bireysel ve tüzel müşterilerimizin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecek.

2-Mobil, internet şube ve ATM üzerinden gerçekleştirilecek EFT ve havale işlemleri 30 Nisan'a kadar ücretsiz olarak yapılabilecek.

3-Müşterilerimizin ATM'lerimizden günlük para çekme limiti kart ile ücretsiz 5.000 TL ve ek olarak Akbank Mobil'den QR kod ile ücretsiz 5.000 TL olmak üzere 10.000 TL'ye çıkarılmıştı. Bu uygulamanın süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı.

4-Akbank müşterilerinin ortak ATM'lerde para çekme, yatırma, bakiye görüntüleme ve kredi kartı borcu ödeme gibi işlemleri 30 Nisan'a kadar ücretsiz hale getirildi.

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Son güncelleme: 16:55 23.03.2020
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