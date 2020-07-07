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Son dakika… Benzine zam geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 10 kuruş zam yapıldı. Dün de motorine 10 kuruş zam yapılmıştı.

Sozcu.com.tr
16:19 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Benzine zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam yapıldı.

Benzinin litresi şu an İstanbul’da 6.28 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 6.34 TL’den satılıyor.

Fiyatlar, akaryakıt bayileri, şehirler ve ilçeler arasında küçük farklılık gösterebiliyor.

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Son güncelleme: 16:26 07.07.2020
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