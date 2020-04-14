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Son dakika: Çalışma hayatında iki kritik düzenleme

Meclis'e sunulan yeni torba kanun teklifine göre kısa çalışma ücreti çıkmayan çalışanlara ayda 1.170 TL ücretsiz izin parası verilecek. Aynı zamanda kısa çalışma ödeneği başvurularında 60 gün müfettiş incelemesi şartı kaldırıldı. Sendikalar müfettiş incelemesi sonucu kısa çalışma ödeneği çıkmayan vatandaşlara ücretsiz izin parası verileceği için çalışanların ücretsiz izin parasından daha yüksek olan kısa çalışma ödeneğini alamayacağından endişe ediyordu.

Sozcu.com.tr
13:25 -
Haberler Ekonomi
Son dakika: Çalışma hayatında iki kritik düzenleme

Meclis'e sunulan torba kanunla birlikte çok tartışılan kısa çalışma ödeneği ücretinde müfettiş şartı kaldırıldı. Kanun teklifi metnine göre artık başvuran herkes koşulları sağlaması durumunda kısa çalışma ödeneği alabilecek. 60 gün müfettiş incelemesine gerek kalmayacak.

Aynı zamanda günde 39 TL'lik ücretsiz izin ücretine de düzenleme geldi. Bu ücreti işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneği alamayan işçiler alabilecek.

Böylece kısa çalışma ödeneği çıkmayan çalışanlara ayda 1.170 TL ücret verilmiş oldu. Çalışanların hak kazanması durumunda alabilecekleri en düşük kısa çalışma ücreti 1561 TL oluyordu. Kısa çalışma ücretinin tavan ücreti ise ayda 4.380 TL.

Sendikalar ücretsiz izin parası sebebiyle müfettiş incelemesi sonucu pek çok çalışanın kısa çalışma ödeneği alamayacağından endişe ediyordu.

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Son güncelleme: 13:41 14.04.2020
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