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Son dakika… Fed’den flaş faiz indirimi!

Fed, Corona virüsü nedeniyle zarar gören ekonomiye takviye olması amacıyla politika faizini sıfırladığını ve 700 milyar dolarlık yardım paketi hazırladığını açıkladı.

00:17 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Fed’den flaş faiz indirimi!

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ve 700 milyar dolarlık parasal genişleme başlattığını duyurdu.

AYRINTILAR GELİYOR…

ABD Corona faiz FED Merkez Bankası son dakika
Son güncelleme: 00:47 16.03.2020
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