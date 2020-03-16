Son dakika… Fed’den flaş faiz indirimi!

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ve 700 milyar dolarlık parasal genişleme başlattığını duyurdu.. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/son-dakika-fedden-flas-faiz-indirimi-5681185","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/son-dakika-fedden-flas-faiz-indirimi-5681185","pageType":"yazi","pageIdentifier":5681185,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Ekonomi","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Fed&#8217;den flau015f faiz indirimi!"});aip('newsArticle', {"identifier":5681185,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/son-dakika-fedden-flas-faiz-indirimi-5681185/","headline":"Son dakika&#8230; Fed&#8217;den flau015f faiz indirimi!","articleBody":"","articleSection":"Ekonomi","keywords":"["ABD","Corona","faiz","FED","Merkez Bankas\\u0131","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/03/15/iecrop/fed-iha_16_9_1584308811.jpg","author":"Samet DEMu0130R","dateCreated":"2020-03-16 00:17:59","datePublished":"2020-03-16 00:17:59","dateModified":"2020-03-16 00:47:03","info":"{"seo_news":"false"}"});