Son dakika… Nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği 1 ay daha uzatıldı!

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Selçuk, fesih kısıtı, nakdi ücret desteği ve mevcut faydalananlar için kısa çalışma ödeneğini 1 ay süreyle uzattıklarını belirtti.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Kısa çalışma ödeneğinin 1 ay daha uzatılmasına dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

* 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun geçici 23’üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2’nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay uzatılmıştır.