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Son dakika: Şehir Hatları vapur ücretleri 5 kuruş oldu

İBB tarafından Şehir Hatları vapurlarında bazı hatlar 31 Ağustos 2020 tarihine kadar 10:00-16:00 arası 5 kuruş olacak şekilde yeniden fiyatlandırıldı. Amaç corona virüsü sebebiyle şehir içi ulaşımda oluşacak yoğunluğu azaltmak. İndirim yapılan hatlar, Üsküdar-Eminönü, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve 3 iskeleden fazla uğramalı hatlar olarak açıklandı. Adalar seferleri indirimlerden muaf tutuldu.

Sozcu.com.tr
15:27 -
Haberler Ekonomi
Son dakika: Şehir Hatları vapur ücretleri 5 kuruş oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) teklifi üzerine Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bugün oy birliğiyle vapur hatlarının ücret tarifesinde indirime gitti. Şehir Hatları vapurlarında ücret tarifesi, 31 Ağustos 2020 tarihine kadar 10:00-16:00 saatleri arasında 5 kuruş olacak şekilde yeniden fiyatlandırıldı.

Adalar seferleri indirimden muaf tutulurken, indirim yapılan hatlar şunlar oldu: Üsküdar-Eminönü, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve 3 iskeleden fazla uğramalı hatlar.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran İBB CHP Meclis Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, bu uygulamayla deniz ulaşımının özendirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Teklif metninde “İstanbul’da deniz ulaşımını yaygınlaştırmak, geliştirmek ve Covid-19 bulaşılık riskinin en aza indirilmesi amacıyla esnek çalışma saatlerinin desteklenmesi ve yolcuların toplu ulaşım araçlarını zirve saatleri dışında kullanmalarının teşvik edilmesinin” amaçlandığı ifade edildi.

Vapurlarda Adalar hariç mevcut ücret tarifesi şöyle:

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Son güncelleme: 15:51 25.06.2020
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