Sosyal medyanın gündemi: #ZamDemeyelim

Türkiye, Devlet Demiryolları’nın abonelik ücretlerine yaptığı yüksek zammı konuşuyor.

Zammın ardından Twitter’da #ZamDemeyelim etiketi Türkiye gündeminin ilk sırasına oturdu.

TCDD dün gece saatlerinde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada zammı yalanladı.

Sosyal medya ise zam haberinden sonra çalkalandı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam üstüne zam!” ifadesini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ise Twitter’dan yaptığı açıklamada zammı sert bir şekilde eleştirdi.

İşte zam haberlerine sosyal medyadan gelen tepkiler: