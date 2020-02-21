Spot altında yedi yılın rekoru

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı bu sabah 15 Şubat 2013’ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Spot altın fiyatı bu sabah düne göre 8,8 dolar artarak 1628,71 dolar/ons seviyesini gördü.

Altın fiyatı yıl başından bu yana yüzde 7,30 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,46 yükseldi.

Hafta başından bu yana getiri ise yüzde 2,90 oldu. Bu hafta Paladyum fiyatında yükseliş ise yüzde 11’e yaklaştı.

Spot paladyum fiyatı 2726,46 dolar/ons seviyesini gördü. Analistler spot altın fiyatında yükselişin ilk etapta 1.639 dolar/ons seviyesine kadar devam etmesini bekliyorlar.

Gram altın 319 TL’den, çeyrek altın 517 TL’den, yarım altın 1035 TL’den Cumhuriyet Altını ise 2.130 TL’den satılıyor! (FOREKS-SOZCU.COM.TR)