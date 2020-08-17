Suiçmez: Buğday üretimi 4 yılda 3.6 milyon ton geriledi

Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baki Remzi Suiçmez, yazılı olarak yaptığı basın açıklamasında buğday ekilen alanların daraldığını bu yüzden buğday üretiminin düştüğünü aktardı.

Suiçmez, açıklamasında, TMO'nun her fırsatta görev tedbiri olarak ithalat yoluna gitmesi, üretimin devamlılığı için çiftçiyi desteklemek yerine piyasayı sürekli ithalat ile düzenlemeye çalıştğını dile getirdi.

“2019 YILINDA 278 KG/DEKARA GERİLEMİŞTİR”

TMO'nun yaklaşık dört ay önce herhangi bir stok sıkıntısı bulunmadığına dair açıklamalar yaptığını hatırlatan Suiçmez şunları söyledi:

“Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububatta spekülatif kaynaklı fiyat artışlarının gıda enflasyonunu tetikleyici etkilerini önlemek ve hububatta fiyat stokçuluğunun önüne geçmek gerekçesini öne sürerek, 500 bin ton buğday ile 60 bin ton arpa ithalatı için 25 Ağustos 2020 tarihinde ihaleye çıkacağını duyurdu.

Hatırlanacağı üzere; 16 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile TMO'ya 1 milyon ton buğday ve mahlut, 700 bin ton arpa ithalat yetkisi verilmişti. Daha sonra 15 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı ile buğday ve mahlut ithalat yetkisi 1 milyon 500 bin tona çıkarılmıştı.

TMO'nun, bu yılın ocak ayında 650 bin ton buğday, şubat ayında 300 bin ton buğday, 25 bin ton arpa ile mart ayında 175 bin tonluk buğday ithalat ihalesi gerçekleştirmiştir. 25 Ağustos 2020 tarihinde de 500 bin ton buğday, 60 bin ton arpa ithalat ihalesine çıkacak bulunması, bundan sonra da TMO'nun ithalatı sıklıkla tercih edeceğini gösteriyor.

Son 5 yıldır Türkiye'nin buğday ekimi yapılan alanı, buğday üretimi ve verimi azalmaktadır. 2015 yılında 78. 6 milyon dekarda buğday ekimi yapılırken bu alan 2019 yılında 68.5 milyon dekara gerilemiştir.Buğday verimi 2015 yılında 287 kg/dekar iken 2019 yılında 278 kg/dekara gerilemiştir. 2015 yılında 22.6 milyon ton olan buğday üretimin 2019 yılında 19 milyon tona gerilediği görülmektedir. 2020 yılı TÜİK I. tahmininde buğday üretiminin 2019 sezonuna göre %7,9'luk artışla 20,5 milyon ton olacağı öngörülmüştür”

“STOKÇULARIN ELİNDEKİLER BELİRSİZ”

Türkiye genelinde hububat hasadı neredeyse tamamlanmış olduğunu, TMO alımlarının geçen yılın altında kaldığına vurgu yapan Suiçmez; “Beklenen artışın miktar olarak yaşanıp yaşanmadığı açıklanmamışken, üretimde beklenen artışın olmadığı aksine düşüş olduğu alınan son kararlarla anlaşılabilir.

Ayrıca üreticinin, tüccarın, stokçuların elinde ne kadar buğday olduğu da halen belirsizliğini korumaktadır. Bu durumda asıl stokçularla mücadele etmek yerine üreticiyi stokçulukla suçlamak kabul edilemez bir yaklaşımdır.

2015/16 sezonunda buğday ve mamul madde karşılığı olarak 4,8 milyon ton olan ithalat, 2016/17 sezonunda 5,8 milyon ton, 2017/18 sezonunda 9,8 milyon ton, 2018/19 sezonunda 10.3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

İthal buğdayların neredeyse tamamı un, makarna ve irmik üretiminde kullanılmakta, bunların bir bölümü ihraç edilmekte ve iç piyasada değerlendirilmemektedir. Anlaşılan o ki Türkiye 2020 yılında da “ithal buğday bolluğu olan ülke” olarak anılmaya devam edecektir. Dışalıma dayalı bu yanlış politika seçeneğinden derhal vazgeçilmelidir” dedi.

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