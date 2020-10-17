Suudi Arabistan ticaretimizi önlüyor

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye karşı uyguladığı ambargonun giderek yayılmaya başladığını söyledi. Güzelmansur, “Ekonomide pandeminin yarattığı olumsuzluklar var. Dolayısıyla hiçbir pazarı kaybetme lüksümüz yok” dedi.

Suudi Arabistan'ın Türk mallarına uyguladığı ambargoyla ilgili 1.5 yıldır açıklamalar yaptığını, yaklaşan tehlikeye dikkat çektiğini hatırlatan Güzelmansur, şunları söyledi:

YOKMUŞ GİBİ DAVRANDILAR

“Duyan, dinleyen olmadı. Son kez Temmuz 2020'de iktidarı, uygulanan gizli ambargonun açık ve tam ambargoya dönüşeceği konusunda bilgilendirdim, tedbir istedim. Yine görmediler, duymadılar, yokmuş gibi davrandılar. Bugün de tam dediğim gibi Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Tunus, Cezayir gibi ülkelerden ambargoya dair haberler geliyor ama iktidardan hâlâ çıt çıkmıyor. Bunca bilgi, belgeye ve delile rağmen, Suudi Arabistan yaptığı resmi açıklamada, dalga geçer gibi, ambargo uygulamadığını söylüyor. Çünkü uyguladıkları ambargo Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı. Resmi olarak ticareti engelliyoruz diyemezler. Yapıp yapıp, yapmıyoruz diyecekler.”

İFLASLAR ARTAR

Sorun çözüme kavuşmazsa ihracatçıların iflasının kaçınılmaz olacağını hatırlatan Güzelmansur, “İflaslar ihracatçıyla da sınırlı kalmaz. Çünkü ihracatın sekteye uğraması üreticileri, sandıkçıları, ambalajcıları, nakliyecileri ve daha pek çok sektörü de olumsuz etkiler. İşsizler ordusu daha da büyür” dedi.

iKTiDAR SESSiZ

Uygulanan ambargonun her yerde haber yapıldığını, herkesin konuştuğunu ancak hükümetin sessiz kaldığını vurgulayan CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, şunları söyledi:

“1.5 yıldır hiç ‘Eeeeyyy Suudi Arabistan'la başlayan bir uyarı işitmedik. Hiçbir açıklama duymadık. Bir karşı hamleye, bir stratejiye şahit olmadık. Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etmedik. Uluslararası arenada hak arayışına girmedik. Ekonomik kriz varken pazar kaybedemeyiz. Bu sorun bir an önce çözülmeli.”