Tarım işçileri salgın tehdidi altında

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, tarla ve bahçelerde çalışan tarım işçilerinin corona virüsü tehdidi altında olduğunu belirterek, önlem alınmasını istedi.

Burhanettin Bulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya verdiği soru önergesinde, tarımsal üretimin devam ettiği Çukurova'da onlarca tarım işçisinin minibüs ve traktörlerde yan yana yolculuk yaptığını, birlikte yemek yediğini ve gün boyu tarlada veya serada çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

“ÇADIRDA 6-8 KİŞİ BİRLİKTE KALIYOR”

* Temiz suya erişimin sınırlı olduğu, altyapı sisteminin bulunmadığı 6-8 kişilik tek göz çadırlarda yaşamını sürdüren tarım işçileri corona virüsü riski altındadır.

* Yüz binlerce tarım işçisi yetersiz beslenmeden kaynaklı zayıf bağışıklık sistemi nedeniyle bu salgından etkilenebilecek; Nisan ayında havaların ısınmasıyla güneyden kuzeye doğru göç sürecine başlayan mevsimlik gezici tarım işçileri bulaşı yayabilecek önemli bir risk grubu oluşturacaktır.

* Çiftçinin girdi temini için kentlere, firma temsilcilerinin köylere gidecek olması, kırsal ile kalabalıkların temasının çoğalması, bulaşın artması açısından bir başka tehlikedir.

* Ayrıca corona virüsü salgını, mevsimlik gezici tarım işçilerine yönelik etkilerinin yanı sıra zirai üretim için oldukça önemlidir. Salgını tarım işçilerinden uzak tutmak, tarımsal üretimi sorunsuz, aksaklığa meydan vermeyecek şekilde sürdürmek, gelecekte gıda arzının yaşanmaması için de hayati önemdedir.

Vakaların ortaya çıkması beklenmeden tarım işçilerine yönelik koruyucu hizmetlere öncelik verilmeli; mevsimlik gezici tarım işçilerine bilgilendirme ve hijyen desteği sağlanmalıdır.

SAĞLIK BAKANI’NA SORULAR

CHP'li Bulut, bu çerçevede, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya şu soruları sordu:

* Bakanlığınız, mevsimlik gezici tarım işçilerinin geçici çadır yerleşimlerinde herhangi bir incelemede bulunmuş mudur?

* İşçilere ve çiftçilere corona virüsü ve korunma yöntemlerine yönelik bilgilendirmede bulunmuş mudur?

* Geçici yerleşim yerinde yaşayan tarım aracılarının iletişim bilgileri toparlanmış acil durumda nasıl bir yol izleneceği hakkında bir eylem planı oluşturulmuş mudur?

* Covid-19 salgınına karşı temizlik, bağışıklığı güçlendirme ve benzeri ihtiyaç tespitleri yapılmış ve gerekli malzemelerin dağıtımı yapılmış mıdır?

* İşçilerin çalışma ortamlarında sağlıklı içme ve kullanma suyunun sürekli, düzenli ve yeterli bir şekilde temin edilmesi için bir girişimde bulunulmuş mudur?

* Mobil gezici sağlık araçlarıyla çadır yerleşim yerlerinde genel tarama yapılmış mıdır?

* Covi-19 tanısı koyulan mevsimlik tarım işçisi var mıdır?