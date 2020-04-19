Tarım ithalatı faturası yüzde 58 arttı

Başta Vietnam, Tayland ve Hindistan olmak üzere en büyük pirinç ve çeltik üreticileri corona virüsü karantinası nedeniyle üretimi durdurunca, son bir haftada fiyatlar yüzde 12 artarak 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Pirincin yanı sıra diğer tarım ürünlerinde de birçok ülkenin stok yapması nedeniyle son 2 haftada dünyada tarım ürünlerinin fiyatı dolar bazında ortalama yüzde 10 arttı.

BUĞDAYDA LİDERİZ

Tarımda net ithalatçı haline geldiğimiz için bu durumun bize faturası çok daha ağır oldu. Tarım ürününde ithalat faturamız en çok tükettiğimiz 9 üründe yılın ilk 2 ayında dolar bazında yüzde 58, miktar bazında ise yüzde 72 oranında arttı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, geçen yıl 9.8 milyon ton buğday ithalatına 2.3 milyar dolar ödeyerek dünya buğday ithalatında birinci olduğumuza dikkat çekti.

Sarıbal, “Bu yılın ilk 2 ayında buğday ithalatı geçen yıla göre yüzde 36 arttı. 2 ayda 1 milyon 562 bin ton buğday ithalatına 390 milyon dolar ödedik.

Nohut ithalatı yüzde 404, arpa ithalatı yüzde 275, mısır ithalatı yüzde 244 arttı. Tarımda bizi yine ithalat rekorları bekliyor. AKP'nin en iyi bildiği şey ithalat. AKP, iddia ettiğinin aksine ne yerlidir ne de milli” dedi.

AKP iktidarının tarımda çok kötü bir politika izlediğini belirten Orhan Sarıbal, “Tek bildikleri şey ithalat yapmak. AKP iktidarı döneminde tarımsal ürün ithalatına 106 milyar dolardan fazla para ödendi” dedi.

Her çiftçi 78 bin lira alacaklı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen gün yaptığı “Ekilmemiş tek karış toprağımız kalmayacak” çağrısına da yanıt veren Orhan Sarıbal, “Hükümet önce çiftçiye vadettiği destekleme primlerini ödesin.

2006'da çıkarılan Tarım Kanunu'na göre, gayrisafi milli hasılanın yüzde 1'i tarıma destek olarak ayrılırdı. Bugüne kadar çiftçinin yaklaşık 318 milyar destekleme alacağı olup bu rakamın sadece 141 milyar lirası ödendi.

177 milyar lirası verilmedi. Şu anda her çiftçinin hükümetten 77 bin 838 lira alacağı var” diye konuştu.